Campeón con Argentina ’86: “Chile puede ganar a Brasil, pero no porque quieran perjudicarnos”

El histórico ex futbolista argentino Nery Pumpido vendrá a Chile esta semana para la presentación de un libro sobre las selecciones sub 17, pero antes de ese evento el campeón del mundo con Argentina en México 1986 analizó el complejo panorama actual de las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

A pesar de que cree que el equipo de Juan Antonio Pizzi puede clasificar a la próxima cita planetaria, reconoce que tanto la Roja como la Albiceleste están muy contrariados de cara a las últimas fechas de Clasificatorias, pero que tanto trasandinos y chilenos jamás han tenido un camino fácil para ingresar a los últimos Mundiales.

El ex entrenador de Olimpia de Paraguay, entre otros elencos y que también sonó para dirigir en Chile, también analiza la opción de que Brasil se deje perder en el último partido frente a la selección chilena, pensando en perjudicar a Argentina para dejarlo fuera de la Copa del Mundo.

¿Cómo analiza el panorama para Argentina en Clasificatorias?

Muy complejo, me parece que los únicos que pueden estar tranquilos son Brasil, Uruguay y Colombia, el resto todos tienen una chance de ir al próximo Mundial.

¿Cree que Argentina podría quedar fuera del Mundial?

Tiene opciones de clasificar, pero está complicado para todos. Hay cuatro o cinco opciones que tienen los equipos que buscan clasificar. Unos tienen más posibilidades y otros menos, y se te complica. Creo que así son las Eliminatorias sudamericanas, siempre es todo muy complicado.

¿Por dónde cree que pasa el rendimiento de Argentina, que está siempre acostumbrado a ir al Mundial?

Argentina no siempre está acostumbrado a clasificar fácil. Hubo muchas eliminatorias en que Argentina ha clasificado en la última fecha y nunca ha tenido un camino fácil. Piensa que cuando salimos campeones el 86, en el 85 nos costó una barbaridad poder clasificar. Cuando fue Maradona técnico en las Eliminatorias, clasificamos con un gol de Palermo en los últimos minutos. La única que clasificaron bastante holgados fue con Bielsa en el 2002, pero las demás le ha costado mucho a Argentina en los últimos años. No ha tenido clasificaciones muy fácil.

¿Ha visto a Chile, cree que pueda clasificar el equipo de Pizzi?

Sí, yo creo que puede, pero todos los que pelean tienen posibilidades. Todo depende de que se tienen que dar resultados, faltan dos partidos y es fundamental para el que quiera clasificar, sea Chile o cualquiera, sacar cuatro puntos de los seis jugando o algunos tienen que sacar seis. Pero posibilidades tienen todos.

Chile juega con Brasil y se especula que los brasileños se dejarían perder para que Argentina no clasifique ¿Cree que pase algo así?

No creo que a nivel del que estamos hablando se dejen perder. Yo no creo en esas cosas en el fútbol. Que puede ganar Chile a Brasil, puede ganar, pero no porque se deje perder Brasil para perjudicar a Argentina. No creo en esas cosas.

Fuente: El Gráfico Chile.