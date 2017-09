Charles Aránguiz y el viaje de Pizzi: No le encuentro la razón

El mediocampista Charles Aránguiz, jugador de Bayer Leverkusen, declaró al diario La Tercera que no sabe si se reunirá con el seleccionador nacional, Juan Antonio Pizzi, pero que no le encuentra razón al viaje del técnico a Europa.

“No sé, no tengo idea”, dijo Aránguiz sobre si los visitará Pizzi “No estoy muy al tanto de lo que dice la prensa”, agregó.

Además, no tiene claro qué tan necesario es que el entrenador se traslade al viejo continente para hablar con los jugadores.

“Da igual. Creo que si él viene o no viene no te afecta en el rendimiento. Hace muy poco estuvimos con él. En Rusia estuvimos un mes encerrados con él. Va muy poco tiempo… Yo no le encuentro la razón. Si viene, bienvenido sea conversar con él, pero no afecta el rendimiento”, expresó.

En cuanto al momento de la Roja, dijo que “ya se habló mucho de la situación de la selección. Y la situación es que hoy estamos fuera (del Mundial) y cuando llegue su momento, obviamente, vamos a hablar y enfrentar el momento que nos toque”.

Aránguiz también se refirió al presente de Bayer Leverkusen, que sólo ha ganado un partido en cinco fechas con tres derrotas.

“Son números que están ahí. Es para preocuparse que te marquen tantos goles”, señaló, aunque nota un cambio respecto de la temporada anterior donde vivieron muchas complicaciones. “Estamos comprometidos con la situación. No queremos pasar por lo mismo”, aseguró.

Bayer Leverkusen jugará este domingo contra Hamburgo por la sexta jornada de la Bundesliga alemana.

Fuente: Cooperativa.