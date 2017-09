Senador Rossi descarta xenofobia y defiende su propuesta sobre regulación de migraciones

“Todos los países sancionan el ingreso ilegal y existen también mecanismos de expulsión frente a la comisión de delitos graves. En Tarapacá existe el crimen organizado e incluso el sicariato. Dichas mafias la integran chilenos, pero en número creciente también extranjeros. De hecho del total de armas ilegales en la región, en manos de extranjeros prácticamente el 80% corresponde a una sola nacionalidad”, explicó el senador independiente y candidato a la reelección por Tarapacá, doctor Fulvio Rossi, quien salió al paso de la polémica que ha generado en redes sociales el planteamiento que incluye la expulsión de los extranjeros que cometan crímenes en el país.

“Esto no es xenofobia ni discriminación, sino generar políticas públicas que ordenen y regulen el proceso migratorio. Todo esto que es bueno para los chilenos lo es también para la mayoría de los extranjeros que vienen a contribuir al desarrollo del país”, aclaró el parlamentario.

Rossi agregó que “lo que he propuesto va directamente en relación con lo que he recogido durante mi trabajo territorial en esta región y de una consulta ciudadana que llevo realizando durante más de un mes, en la que los mismos extranjeros, que se ganan la vida con esfuerzo, me piden que haga por ellos, porque hay muchos inmigrantes que vienen a cometer delitos y esos pocos desprestigian al que trabaja en forma honesta”.

Por último, el senador independiente opinó que “claramente los que me critican no conocen la realidad que se vive en Tarapacá y opinan desde el living de su casa”.