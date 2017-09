Presidenta en conmemoración del 11 de septiembre: “Falta por esclarecer todavía más, sobre muchos más”

La Jefa de Estado, Michelle Bachelet, encabezó esta mañana la ceremonia interreligiosa en memoria del ex presidente de la República Salvador Allende Gossens y sus colaboradores, en el aniversario número 44 de su muerte.

Durante la conmemoración, en la que participaron familiares del ex mandatario y altas autoridades nacionales, la máxima autoridad de país, acompañada por el ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández, develó la placa que cambia el nombre al Salón “Entre patios”, por el de “Democracia y Memoria”.

Después de una oración interreligiosa, la Jefa de Estado, y los familiares del ex Mandatario, se dirigieron hasta el segundo piso del ala nororiente del Palacio de La Moneda, donde se ubican las Placas Recordatorias, donde depositaron flores. También visitaron el Salón Blanco, lugar donde habría vivido sus últimos minutos el líder del Gobierno de la Unidad Popular.

“Septiembre es un espejo honesto y crudo en el que año a año nos vamos reconociendo como chilenos. Y este Septiembre nos recibe, además, con una verdad a la que fuimos asomándonos de a poco, y que hoy es una certeza: la dictadura perpetró, de la manera más cobarde y vergonzante, el asesinato, el magnicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, tal como ha establecido la justicia”, señaló la Presidenta Bachelet al inicio de su discurso.

En esta línea, lamentó que “falta por esclarecer todavía más, sobre muchos más” y afirmó que “esta es una deuda pendiente que queremos ir saldando con las herramientas de las que disponemos como Estado”.

Sobre este punto, detalló que esta semana dotará de discusión inmediata el proyecto que levanta el secreto sobre los antecedentes aportados a la Comisión Valech I, para que esa información se pueda entregar a los tribunales, de manera de avanzar en procesos que hoy pueden estar detenidos.

Asimismo, en materia de reparación, presentará un Mecanismo de Recalificación para Víctimas de Prisión Política y Tortura, Desaparición Forzada y Ejecución Política, que, a través de una comisión asesora revisará los antecedentes de quienes hayan sido rechazados por la comisión Valech II.

Además, informó que firmará en los próximos meses un convenio entre la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior con la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, para que jóvenes estudiantes de derecho puedan asistir legalmente a familiares de víctimas, apoyando su acceso a la justicia, y promoviendo entre los profesionales recién egresados una labor de reparación y memoria que debe pasar de generación en generación.

“No voy a permitir que se pretenda hacer ver el legítimo anhelo de justicia y de reparación de miles de familias en Chile, como revanchismo. Todos deseamos pasar a una nueva fase en nuestra convivencia cívica, pero ello exige verdad e implica justicia; no echar tierra donde, desgraciadamente, ya se ha echado mucha tierra durante demasiado tiempo”, recalcó la Mandataria.

Finalmente, la Jefa de Estado afirmó que “no podemos permitir que las creencias personales, políticas, religiosas o valóricas, nos hagan perder el respeto por los modos de convivencia cívica por el otro o los otros. Las instituciones democráticas de la República sirven para unir al país y no corresponde usarlas como excusa para la división. Quienes no respetan la diversidad de miradas y persisten en la intolerancia, no contribuyen a hacer de Chile una comunidad amigable y civilizada que queremos”.

Terminada la ceremonia, la Presidenta Bachelet junto a los familiares de Salvador Allende visitaron su monumento, ubicado en la Plaza de la Constitución, donde se encontraba desplegado el proyecto plástico “Últimas Palabras”, del artista Álvaro Silva Wuth.