Wenger sale en defensa de Alexis: “No está gordo, pero no estaba listo para jugar por Chile”

El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, se refirió al bajo rendimiento que presentó el delantero chileno Alexis Sánchez en sus compromisos con la Roja, y su regreso a jugar la Premier League por los Gunners. Para el francés, el tocopillano está concentrado, pero no apto físicamente para jugar al nivel acostumbrado.

“Él es disciplinado, serio y comprometido. Está enfocado, me ha dicho que está enfocado en la Premier League y la Europa League, además de que Chile tuvo una mala experiencia, pero regresó lleno de deseo y estaba listo para jugar”, señaló Wenger en declaraciones al sitio web de Arsenal.

Por otra parte, y consultado por las pifias del público Gunner en contra de Sánchez, el galo manifestó que la gente está enojada por el resultado, pero que sin duda no estaba preparado para jugar las Clasificatorias.

“Él no es gordo, su porcentaje de grasa es menor de diez, por lo que no es grasa, pero ya sabes cómo es cuando no ganas, la gente encuentra cada problema para ti. No estaba físicamente listo para comenzar jugando tres partidos en una semana y ciertamente para Chile no estaba completamente listo también”, añadió.

Pese a eso, Wenger no quiso confirmar al chileno para el duelo de este jueves por la Europa League frente a Colinia (16.05 horas), añadiendo que buscará enfocarse en la liga inglesa más que en ese torneo europeo.

“Es una experiencia nueva para nosotros. Lo tomaremos en serio, pero como he dicho, la prioridad es centrarse en la Premier League y también para lograr combinar los dos hasta diciembre y al menos calificar”, cerró.

