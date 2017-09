El nuevo iPhone se llamará ¿iPhone X?

Mañana se presentan los nuevos iPhone y Apple tuvo un desliz bastante importante: filtraron la versión final de iOS 11 y con ella un montón de secretos.

Entre estos, que el equipo que continuará al iPhone 7, en vez de ser “7s”, se saltará ese nombre y será iPhone 8 y iPhone 8 Plus.

El equipo que conmemora los diez años del lanzamiento del iPhone y tiene un gran nuevo diseño, del que se ha hablado hasta el cansancio, todos pensábamos que sería iPhone 8, pero no, el código muestra que se llamará iPhone X, haciendo alusión en números romanos a la fecha.

Respecto a la memoria RAM de cada equipo, el mismo encargado de filtrar los nombres los entrega lo siguiente:

RAM iPhone 8: 2GB

iPhone 8 Plus: 3GB

iPhone X: 3GB — Steve T-S (@stroughtonsmith) 11 de septiembre de 2017

Junto con ello, el nuevo procesador que tendrán los tres equipos será el A11, que tiene 6 núcleos, dos de alto rendimiento y cuatro enfocados en eficiencia.

Todo esto aún no es oficial, pero sería muy extraño que no se cumpliera. Mañana a las 10 AM hora de San Francisco, 14 horas de Chile y mediodía de Ciudad de México y Bogotá nos enteraremos de todo.

Fuente: wayerless.com.