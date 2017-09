Marcelo Díaz: En este momento, variar nuestra forma de juego no es conveniente

El volante de la selección chilena Marcelo Díaz habló este domingo en conferencia de prensa junto a Esteban Paredes sobre el choque de la Roja ante Bolivia del martes, por Clasificatorias, apuntando de que no cree conveniente cambiar el estilo de juego del equipo.

“En este momento, variar nuestra forma no es conveniente. Nos pasó en Quito (ante Ecuador), que jugamos con cuatro volantes, y no tuvimos una forma de juego. Estábamos perdidos, nos chocábamos en la cancha y a la hora de defender no sabíamos a quien agarrar”, dijo Díaz en Calama.

“Nosotros somos de ir a presionar y cuando te cambian el sistema y no lo practicas, es complicado. Esperamos entrenar en estos días y ver como vamos a jugar. Lo decidirá el entrenador y nos acomodaremos a lo que él quiera. Con el esquema que utilicemos, nos jugaremos la vida. No sirve otro resultado que no sea ganar”, complementó.

Respecto a la práctica abierta al público del sábado, el jugador de Pumas de México comentó que “fue bonito. Nos dio mucho ánimo y confianza. Es lógico que vengan a apoyarnos porque venimos a una ciudad donde se quiere mucho a los jugadores. Nos sentimos muy cómodos acá. Fue lindo tener una práctica abierta con tanta gente y esperamos que, en un futuro, esto se vuelva a repetir en otras ciudades”.

Sobre el choque en La Paz, manifestó que “si pensamos que el partido lo ganamos antes de jugarlo, estamos completamente equivocados. Recuerdo un duelo en Coquimbo que fue bastante complicado y estuvimos a punto de perder”.

“Eso significa que Bolivia viene trabajando bien, no tan solo en la altura, sino que de visita también. Debemos estar muy atentos, motivados y concentrados en todo momento, porque será un partido vital para nosotros”, agregó.

Además, puntualizó que “Bolivia no se juegan nada y querrán ganarnos porque están en su casa. Es una rivalidad importante que tenemos en estos momentos. Creo que para nosotros es súper importante estar siempre concentrados y motivados, pensando en que nos jugamos un Mundial, no son solo tres puntos”.

El momento de Alexis y el trabajo colectivo

Respecto al presente de Alexis Sánchez, tras su frustrado traspaso a Manchester City en Inglaterra, Díaz comentó que “Alexis está pensando en positivo y tiene mucho ánimo. Tiene ganas de que llegue el partido del martes y ganar, que es lo que todos queremos”.

“No creo que su situación contractual con Arsenal lo haya sacado del partido ante Paraguay. Simplemente no hicimos un buen partido a nivel general”, prosiguió.

También tuvo palabras para el estilo de juego de la Roja: “Siempre hemos dicho que esta selección se basa en lo colectivo, no en individualidades. Cuando hemos jugado así, no hay nadie que nos pueda ganar”.

“Sabemos lo fuertes que somos como grupo y lo hemos demostrado. Espero que el martes podamos ser ese grupo fuerte para ganar. No queremos estar dependiendo de otros resulados”, sentenció.

El choque entre Bolivia y Chile se jugará el martes, desde las 17:00 horas (20:00 GMT), en el Estadio “Hernando Siles” de La Paz.