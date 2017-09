Sernatur Tarapacá activa participación en Feria VYVA 2017

Hasta el Centro Cultural Estación Mapocho, ex estación de trenes de Santiago, llegará una delegación de Tarapacá integrada por funcionarios de servicio dependientes del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, once representantes de tours operadores, siete exponentes de servicios de alojamientos, representantes de asociaciones gremiales vinculadas con turismo, además de tres representantes de Vinos del Desierto y el Programa Estratégico Regional (PER) Descubre Tamarugal. En total, cerca de cuarenta personas encargadas de promocionar la oferta cultural, patrimonial, turística y gastronómica de Tarapacá durante los días 1, 2 y 3 de septiembre, cuando se lleve a cabo la Séptima Versión de Feria Vyva 2017, un espacio que reunirá la más completa oferta turística de Chile.

Una dimensión de ochenta y un metros cuadrados tendrá el stand que montará la región de Tarapacá durante los tres dias de feria, partiendo el viernes 1 de septiembre con la asistencia de público profesional, para luego continuar los días 2 y 3 de septiembre con apertura a todo público. “Nuestra presencia en Feria VYVA 2017 busca incentivar los viajes por nuestra región y sus siete comunas”, explicó Carolina Quinteros , directora regional Sernatur Tarapacá.

A su vez, cada participante de la delegación de Tarapacá cumplirá turnos de atención en el pabellón que integrará la oferta turística de la macrozona entre Arica y Antofagasta, por lo que el stand estará habiltado con el mobiliario necesario para el apropiado desarrollo de ruedas de negocios, acompañadas de un bar rústico que pondrá a disposición los exclusivos sabores del oasis de Pica, junto a tradicionales dulces del poblado de Matilla y al ya bien reconocido chumbeque iquiqueño, para quienes se acerquen a conocer los atractivos de la Primera Región.

Paralelamente, en el Centro Cultural del barrio Mapocho, se presentarán seis espectáculos folklóricos y la activación de una experiencia turística en torno al mundo aymara y su cosmovisión. “Todos quienes asistan al stand de Tarapacá podrán acercarse a conocer la experiencia de vida del mundo aymara, como el pastoreo andino”, añadió Carolina Quinteros, quien además explicó que “esta experiencia dará paso a un concurso en redes sociales denominado #escapateatarapaca, el que hará entrega a los ganadores de dos pasajes aéreos y estadía en Iquique un Hotel con Sello Q, para quienes suban sus fotos en nuestro stand”, sostuvo la directora regional de Sernatur Tarapacá.

En tanto, para Eugenio Challapa, ingrante de la delegación, su asistencia a la Séptima Versión de Feria VYVA 2017, representa una oportuidad valiosa para dar a conocer la magia del mundo aymara. “Donde yo vivo, es el mismo lugar donde dos cerros pelearon por una mujer hasta el borde de la muerte. Es un turismo distinto, donde los turistas alojan en un dormitorio aymara, con un techo de cactus y amarras de cuero de llamas. En la construcción del dormitorio no se utlizan clavos, sino un enmaderado de cactus y paja fina untada en barro”, explicó don Eugenio, quien agregó que “durante la feria participará mucha gente que gusta de conocer otras culturas y lugares, y podrán ver en realidad como somos los aymaras”, relató.

Tal como otros años, estarán presentes las quince regiones del país, quienes darán a conocer la más amplia oferta cultural, patrimonial, turística y gastronómica.

#escapateatarapaca

Pasajes aéreos Santiago/Iquique – Iquique/Santiago, más estadía por 2 noches y tres días en hotel con sello Q, será el primer premio que otorgará el concurso #escapateatarapaca, el que se llevará a cabo vía https://www.instagram.com/sernaturtarapaca/

Para concursar, los participantes deberán publicar una fotografía en Instagram desde su perfil de la aplicación. La imagen deberá ser capturada en el stand de Sernatur Tarapacá, ubicado en la Feria VYVA y usar los implementos que estarán en el lugar para que puedan preparar su foto (gorros, marco gigante alusivo al concurso, mochilas, frutas de la región, ropa, entre otros elementos que simulan una caravana andina). En la publicación debe mencionarse el hashtag #escapateatarapaca y se debe etiquetar a @sernaturtarapaca.

Sernatur Tarapacá, organizador de este concurso, se pondrá en contacto con el ganador por mensaje interno de Instagram, a partir del lunes 4 de septiembre para coordinar la entrega de premios.

Programa 31 de agosto a 3 de septiembre. Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago.