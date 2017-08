Cerca de 5 mil niñas de la región serán vacunadas contra el Virus del Papiloma Humano

En el marco de la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la Seremi de Salud de Tarapacá junto al Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (Cormudesi), estuvieron en la Escuela Plácido Villarroel para vacunar a las alumnas de cuarto y quinto básico.

En la ocasión, la Seremi de Salud, Patricia Ramírez, informó que este año a nivel regional son 4.966 niñas de cuarto y quinto básico las que recibirán la inmunización que tiene por objetivo protegerlas del VPH, que es el mayor causante del cáncer de cuello de útero. En Chile este cáncer es la segunda causa de muerte en mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años), causando más de 600 muertes al año.

Respecto al trabajo que realiza la red de salud municipal, la directora del departamento de Salud de Cormudesi, Verónica Moreno, explicó que antes de las jornadas de vacunación los equipos de los consultorios hacen charlas educativas a apoderados y profesores, para despejar dudas y entregar toda la información necesaria.

“Se efectúa la sensibilización tanto a los profesores como a los padres a través de reuniones en las que se explica en qué consiste la vacunación, los beneficios de ella, que no se ven de manera inmediata si no que se verán en el futuro”, indicó Moreno.

CONFIANZA

Del mismo modo, la Seremi de Salud hizo un llamado a la comunidad a confiar en las vacunas que administra el Ministerio de Salud en todo el país, remarcando que “la vacuna no tiene efectos secundarios. Ya hemos vacunado desde el año 2014 a miles de niñas y no hemos tenido problemas con la vacuna en nuestro país, entonces debemos estar tranquilos, las niñas no van a sufrir ningún efecto secundario y van a estar protegidas contra el cáncer cervicouterino y además contra los condilomas”.

Finalmente, aclaró que “las vacunas por normativa del Código Sanitario son obligatorias, porque lo que buscan es proteger a la población en su conjunto frente a graves enfermedades que afectan a la salud pública, entonces en ese sentido es una forma de resguardar a la población en nuestro país. Ningún apoderado tiene que firmar una autorización, por eso antes está esta sensibilización, para conozcan y puedan acceder favorablemente a la vacuna. Si aun así los apoderados rechazan, tienen que dejarlo por escrito y se toman medidas desde el Ministerio sobre ese rechazo”.