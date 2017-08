Diputado Trisotti confirma que irá a la reelección y Ebensperger buscará un cupo en el Senado

“Estamos seguros de tener el mejor equipo para seguir trabajando por la gente de Tarapacá”. Esas fueron las palabras del diputado Renzo Trisotti, al reunirse con adherentes y miembros de la UDI en la región, a quienes confirmó que buscará continuar en la Cámara Baja, presentándose a las elecciones parlamentarias del 19 de noviembre.

En la ocasión, Trisotti agradeció la confianza y el apoyo recibido constantemente de parte de la comunidad, durante los cuatro años que ha permanecido en el cargo de diputado. “Sin duda este no ha sido un período fácil para Tarapacá. Una serie de proyectos han sido retrasados y otros simplemente no han tenido ningún avance, afectando directamente a cada uno de los vecinos de nuestra región. Es por todos ellos que seguiremos trabajando incansablemente, tal como desde el primer minuto, porque hemos recogido sus necesidades y problemas cada día de estos cuatro años y sabemos que juntos podemos ayudar a encontrar las soluciones que merecen”, comentó.

Junto con asegurar su carrera por la reelección, el diputado iquiqueño agradeció la oportunidad de conformar un equipo parlamentario con la ex intendenta de Tarapacá, Luz Ebensperger, quien buscará un cupo en el Senado.

“Queremos trabajar, junto al Presidente Piñera y el diputado Trisotti, para que gane toda la gente de esfuerzo y sacrificio. Para que ganen los niños, los jóvenes, los adultos mayores… En definitiva, aportar desde el Congreso para que gane toda nuestra querida región. Ese es nuestro mayor compromiso, y estamos seguros que podremos armar un tremendo equipo, junto a cada uno de los vecinos de Tarapacá”, apuntó Ebensperger.

En la oportunidad, la colectividad presentó a los siete candidatos que se presentarán a la elección, esperando obtener un escaño en el Consejo Regional. Por la Provincia de Iquique, los representantes de la UDI son el director de la Casa de la Justicia, Javier Yaryes; la ex seremi de Gobierno, Ana María Tiemann; el ex director del Injuv, Mauricio Prieto; el comunicador social, Mario Ignacio Cortés; además de Pablo Retamal. En tanto, por la Provincia del Tamarugal se presentarán el ex miembro del Core, Rómulo Contreras, junto a Andrés García.

Finalmente, el diputado Trisotti invitó a toda la comunidad a participar en las elecciones del 19 de noviembre, recordando que este año en nuestra región se elegirá a un presidente, dos senadores, tres diputados y catorce consejeros regionales.