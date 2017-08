Militantes socialistas molestos frente a nominación de candidatas soristas

El concejal del Partido Socialista (PS) Mitchel Cartes, dirigentes del provincial Iquique y militantes manifestaron su rechazo ante la nominación de las dos candidatas del sorismo que estarían representado a su partido en las próximas elecciones parlamentarias.

El edil socialista reconoció su malestar e incomodidad con “quienes nombraron a personajes políticos que poco y nada saben sobre la institucionalidad del PS, deben hacerse cargo porque sin ningún pudor lo hicieron, y sabemos que gran parte de los militantes activos no las apoyaran”, dijo.

Sobre las candidatas aludidas, Astrid Abarca y Franitza Mitrovich, Cartes mencionó que “esta decisión fue tomada sin consultar a las bases y saltándose la orgánica del partido. Es inexplicable que la dirigencia regional, representada por Luis Astudillo no considere a las bases socialistas para tomar una decisión tan importante como ésta y que sólo viene a dividir a nuestro partido”, resaltó.

Cartes mencionó que “nuestro partido no tiene presidente regional que nos represente. Las propuestas de Astudillo, no contarán con el apoyo de los militantes”.

En ello concordó el candidato a consejero regional, Carlos Álvarez, quien además hizo un llamado “a nuestras bases socialistas de la región, a no caer en este juego y no votar a las candidatas impuestas por el sorismo, quienes no representan el socialismo en la región”.

Para la consejera regional, Patricia Pérez, “este es tema de fondo. En el partido, tenemos mujeres que son muy valiosas. Son destacadas en los distintos ámbitos: profesionales, sociales y deportivos. Mujeres que tienen un bagaje; trayectoria, militantes de nuestro partido, y creemos que con esta decisión se vulneró cualquier posibilidad de participación. No hubo un sistema democrático interno. No hubo posibilidad de tener una candidata al senado”, apuntó.

Respecto a la candidatura a la repostulación del senador en ejercicio, Fulvio Rossi, Cartes explicó que “trabajaremos para derrotar al sorismo y esto no es un juego matemático, sino que un proceso de participación ciudadana donde queremos acercar a los votantes y no dispersarlos”.

El socialista Pedro Contreras, también candidato al Consejo Regional de Tarapacá, dijo que “este tipo de procedimientos oscuros, tomados a espaldas de la militancia y de los dirigentes, nos da plena libertad de actuar en conciencia, apoyando la candidatura de Fulvio Rossi, en lugar de estas personas ajenas al parecer socialista”.