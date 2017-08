Pinilla y el Superclásico: “Hay que sudar sangre para ganar un partido así”

El próximo domingo 27 de agosto (12:00 horas) se disputará la edición 182º del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Un partido especial que estará condimentado por la mala racha de 16 años que tiene la U sin ganar en ese estadio, además del choque entre dos equipos experimentados y con figuras preponderantes del campeonato nacional.

Entre esas grandes estrellas que se enfrentarán el fin de semana, el delantero Mauricio Pinilla es una de los más destacados. A pesar de no sumar ningún gol en sus tres partidos como titular, el atacante evitó dramatizar con el tema y dijo estar enfocado en que su equipo gane, y sobre todo en el duelo ante el Cacique.

“(Hacer goles) es lo que menos me preocupa, lo importante es que ganamos 3-2 y estamos a punto del líder. Nunca me he desesperado por hacer goles, prefiero que el equipo gane y el gol llegará en su momento, si no hubiésemos ganado y hubiese fallado ese par de ocasiones estaría más triste, pero el equipo ganó. El gol llega en cualquier momento“, aseguró el ex Genoa.

“(Los duelos contra Colo Colo) son partidos especiales, hay que jugarlos con la adrenalina al máximo, con el corazón y sabiendo que llevamos la U puesta en el pecho. Es un clásico, pero hay que sudar sangre para tener posibilidades de poder ganar un partido así”, añadió.

Por otra parte, el atacante de 33 años destacó la experiencia que hay en ambos elencos y demostró la intención que tiene la U de terminar con la sequía de triunfos que los azules tienen desde el 2001.

“Es una linda posibilidad (de cortar la mala racha). Estamos en un buen momento, futbolísticamente estamos creciendo mucho, y el partido llega muy rápido en esta fecha, pero será un partido especial para los dos equipos. Colo Colo intentará reconquistar a sus hinchas en su estadio, que no le ha ido muy bien. Ellos son muy fuertes allá y nosotros iremos con mucho respeto allá para matar esa mala racha”, aseguró Pinilla.

“Los dos son maduros y grandes planteles que se enfrentan, será un gran clásico, esperemos que la gente disfrute y sobre todo la gente de la U”, cerró el delantero universitario.

