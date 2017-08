Huelga en Centro Teletón

El Sindicato de Profesionales de la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado que trabaja en la Fundación Teletón participó ayer en un paro de 24 horas.La medida fue tomada por los trabajadores después de que la empresa rechazara “casi en su totalidad” las peticiones que hicieron, en las que se incluía mejoras en las “condiciones laborales, reconocimiento profesional y remuneraciones acordes a una institución líder en rehabilitación”.

En un comunicado señalaron que “Teletón es liderada por un directorio conformado por empresarios que al parecer sin una visión que potencie a sus trabajadores no logra reconocer el impacto de nuestro trabajo, desvalorizado nuestro rol profesional, demostrando un desinterés en retenernos, pero pretendiendo además ser líder en rehabilitación y un referente nacional”. Por su parte, Teletón sostuvo que “la huelga es un derecho de los trabajadores que respetamos. No obstante, lamentamos que la voluntad de acercamiento no haya prosperado”.