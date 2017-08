Estudio indica que Teck Quebrada Blanca Fase 2 representaría el 12,8% del PIB regional de Tarapacá

De construirse el proyecto de expansión Teck Quebrada Blanca Fase 2 (QB2), representaría alrededor del 12,8% del Producto Interno Bruto (PIB) regional de Tarapacá durante los primeros 10 años de construcción y operación, lo que se compara con el 6,9% del PIB regional que ha significado la actual operación (entre 2005 – 2015). La información sobre el impacto económico del Proyecto Quebrada Blanca Fase 2 fue dada a conocer por el ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler, basándose en un informe socioeconómico realizado por la consultora Zahler & Co.

El estudio “Impacto Económico y Social de Minera Teck Quebrada Blanca” midió la contribución de la actual operación Quebrada Blanca durante sus 20 años de operación y, a la vez, proyectó el efecto del proyecto de expansión QB2 en el desarrollo económico y social de la Región de Tarapacá y el país entre 2018 (la fecha más temprana para una potencial decisión de aprobación) y 2028. Para evaluar este impacto, se proyectó la presencia, actividad e inversiones de Teck sobre las principales variables económicas y sociales.

“Se estima que si este proyecto es construido su valor total agregado en la Región de Tarapacá durante este período sería entre US$ 1.180 millones y US$ 1.580 millones anuales, dependiendo del precio del cobre,” explicó Roberto Zahler. “El objetivo de este estudio ha sido proyectar el aporte que QB2 tendrá sobre la región”, afirmó la directora de Responsabilidad Social y Asuntos Corporativos de Teck, Amparo Cornejo. “El trabajo también busca dar a conocer el aporte que la operación minera Quebrada Blanca ha tenido durante los últimos 20 años en la actividad socio económica de la región y el país”. De acuerdo al informe, el aporte económico de Quebrada Blanca al PIB de la Región de Tarapacá entre 1995 y 2015 ha sido de un 5,8%, equivalente a US$ 227 millones anuales. En los últimos 20 años, la operación exportó un promedio anual de US$ 319 millones.

La futura expansión QB2 generaría exportaciones anuales en un monto entre US$ 1.500 y US$ 2.100 millones. Estas Page 2 exportaciones, en la etapa operacional de QB2 equivaldrían al 34% y al 31% del total proyectado de las exportaciones de celulosa y de fruta del país, respectivamente. De acuerdo al estudio, QB2 contribuirá con un aporte tributario promedio de US$148 millones anuales, creando un estimado de 9.000 a 11.000 puestos de trabajo durante el punto máximo de demanda de mano de obra en la etapa de construcción y 2.000 puestos de trabajos directos e indirectos durante la operación.

Sobre Quebrada Blanca 2 Quebrada Blanca Fase 2 es un proyecto de expansión que tiene como objetivo desarrollar el recurso hipógeno de la actual operación Quebrada Blanca, para aumentar sustancialmente la producción anual de cobre y extender la vida útil de la mina en 25 años. Su inversión inicial estimada es de US $ 4.700 millones. Se espera que el proyecto incluya la construcción de una nueva planta concentradora, un depósito de relaves e instalaciones de infraestructura para el transporte de concentrado y agua de mar, así como instalaciones para recibir, filtrar y transportar concentrados en el sector norte de Patache al sur de Iquique.

El agua de mar desalada -que será captada en la costa y bombeada a través de un ducto hasta la mina- será la única fuente de agua para la operación del proyecto QB2. Se espera que QB2 tenga una producción anual de 250.000 toneladas de cobre y 6.000 toneladas de molibdeno en concentrado durante los primeros 10 años de vida de la mina. Teck presentó el Estudio de Impacto Social y Ambiental (EIA) para el proyecto a las autoridades en septiembre de 2016. La decisión de proceder con el desarrollo estaría supeditada a las aprobaciones regulatorias y las condiciones del mercado, entre otras consideraciones. Dada la cronología del proceso de aprobación ambiental, no se espera dicha decisión antes de mediados de 2018.