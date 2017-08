La nómina de jugadores “extranjeros” de la Roja para enfrentar a Paraguay y Bolivia

A dos semanas de disputarse una nueva fecha doble de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, el técnico de la Selección Chilena, Juan Antonio Pizzi, dio a conocer la nómina de jugadores que militan en el extranjero.

Para los duelos ante Paraguay y Bolivia, programados para el 31 de agosto y 5 de septiembre, respectivamente, la gran novedad es el retorno de Osvaldo González, quien no era considerado desde el amistoso ante Estados Unidos que se disputó en enero de 2015.

REVISA LA NÓMINA DE JUAN ANTONIO PIZZI

Claudio Bravo – Manchester City F.C.(Inglaterra)

Mauricio Isla – Fenerbahçe SK(Turquía)

Enzo Roco- Cruz Azul Fútbol Club A.C.(México)

Eugenio Mena – Sport Club do Recife (Brasil)

Paulo Díaz-San Lorenzo de Almagro (Argentina)

Gary Medel- Besiktas J.K.(Turquía)

Francisco Silva- Cruz Azul Fútbol Club A.C. (México)

Charles Aranguiz- Bayern Leverkusen (Alemania)

Felipe Gutiérrez – Sport Clube Internacional (Brasil)

Arturo Vidal – F.C. Bayern München (Alemania)

Pedro Pablo Hernández- Real Club Celta de Vigo S. A. D (España)

Marcelo Díaz- Real Club Celta de Vigo S.A.D (España)

Alexis Sánchez – Arsenal FC (Inglaterra)

Eduardo Vargas- Tigres de la UANL (México)

Nicolás Castillo- Pumas de la UNAM (México)

Edson Puch-Club de Fútbol Pachuca (México)

Leonardo Valencia-Botafogo F.R.(Brasil)

Fabián Orellana- Valencia C.F.(España)

Osvaldo González- Deportivo Toluca (México)

FECHA 15 (31 de agosto)

Venezuela vs Colombia, 16:00 horas

Uruguay vs Argentina, 19:00 horas

Chile vs Paraguay, 19:30 horas

Brasil vs Ecuador, 20:45 horas

Perú vs Bolivia, 22:15 horas

FECHA 16 (5 de septiembre)

Bolivia vs Chile, 16:00 horas

Colombia vs Brasil, 15:30 horas

Ecuador vs Perú, 16:00 horas

Paraguay vs Uruguay, 20:00 horas

Argentina vs Venezuela, 20:30 horas