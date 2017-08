Corte de Apelaciones de Iquique acoge recurso de protección y ordena al Registro Civil celebrar matrimonio entre chileno y ciudadana dominicana

La Corte de Apelaciones de Iquique acogió el recurso de protección presentado en contra del Registro Civil e Identificación, organismo que denegó la celebración de matrimonio de pareja chileno-dominicana, por no contar la ciudadana extranjera con cédula nacional vigente.

En fallo unánime (causa rol 564-2017), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mónica Olivares Ojeda, Pedro Güiza Gutiérrez, Rafael Corvalán Pazols y Frederick Roco Alvarado– acogió la acción cautelar presentada por David Rivera Gajardo y Yudis Florián Cuevas, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal del servicio.

“Que, de acuerdo con lo expuesto y razonado, no cabe sino concluir que el Servicio recurrido ha incurrido en conducta ilegal y arbitraria. Ilegal, en tanto no existe norma alguna en nuestro país que permita discriminar entre chilenos o extranjeros, respecto del documento idóneo para acreditar la identidad de los contrayentes, siendo suficiente al efecto un pasaporte válido y vigente, conducta que priva a los recurrentes del legítimo ejercicio de su derecho a contraer matrimonio no obstante cumplir los requisitos legales para ello; y arbitraria, porque la propia recurrida asevera en su informe que su actuar se limitó a cerciorarse de la identidad de los contrayentes, cuestión que ha quedado más que clara en estos autos ya que se acreditó ésta con un documento vigente, según consta de la copia del pasaporte de la recurrente Yudis Florián Cuevas, que se acompañó a los autos”, establece el fallo.