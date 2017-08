Jóvenes de Colegio María Reina emprenden viaje de familiarización a pueblo de Mamiña

Emocionados y ansiosos por conocer uno de los lugares turísticos por excelencia de Tarapacá, se mostraron los alumnos y alumnas del Primero Medio B del Colegio María Reina, quienes hoy miércoles emprendieron viaje al pueblo de Mamiña, en el marco de los viajes de familiarización, actividad organizada por Sernatur y el Gobierno Regional de Tarapacá.

La actividad forma parte del proyecto FNDR “Programa de Capacitación, Fortalecimiento y Promoción Turística de la región”, y cuyo objetivo es facilitar el acceso a la actividad turística de familias vulnerables, estudiantes de colegios municipales y particulares subvencionados y personas con discapacidad, entre otros; para que puedan disfrutar de los beneficios que ofrece el turismo interno, desde el punto de vista social, sicológico y cultural.

Es por ello que ad portas de iniciar el trayecto hacia el pueblo conocido por sus aguas termales, el Seremi de Gobierno, Luigi Ciocca, junto a los consejeros regionales Patricia Pérez y Rubén Berríos, compartió junto a los jóvenes viajeros, profesores, padres y apoderados, felicitándolos por la oportunidad de poder realizar esta travesía de conocimiento y esparcimiento a un lugar que, además de la belleza propia de la precordillera, es un ícono en materia de turismo termal, junto a las tradiciones culturales del pueblo quechua.

“La apuesta que se ha realizado con los viajes de familiarización es una gran oportunidad para conocer diversos ámbitos de nuestra región. Además, es una actividad que fortalece el turismo interno con enfoque inclusivo, y nos permiten dar continuidad inmediata al principio de crecimiento con igualdad impulsado por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, generando nuevas oportunidades de esparcimiento y desarrollo de las familias en relación a su entorno, y mejorando su calidad de vida”.

Para la alumna María Paz Ossa, este viaje representa una nueva forma de conocer la región, “ya que no he tenido la oportunidad de viajar a este lugar, y me parece divertido poder ir con mis compañeros”.

En tanto, para Nelson Cifuentes, esta experiencia “es algo muy buen, porque no conozco Mamiña, y ahora me parece perfecto poder conocer, aparte con todo mi curso. Es muy bueno y bonito, y me gusta la idea de esta actividad”.