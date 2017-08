Valencia y un posible fallo desfavorable del TAS: “Hay que ganar en Santiago y Bolivia”

El próximo 31 de agosto la selección chilena vivirá uno de sus partidos más importantes del último tiempo. En el estado Monumental, La Roja recibirá a Paraguay con la obligación de un triunfo para mantener viva la ilusión de ir al Mundial de Rusia 2018.

Cuando aún faltan un par de semanas para el partido, el volante nacional, Leonardo Valencia, ya palpita el enfrentamiento, aunque también reconoce que “no se ha sabido nada de la lista”.

“Primero voy a esperar la lista. No se sabe nada aún. Pero estoy tranquilo. Sé que tengo que hacer la cosas bien para tener opciones de ir a la selección. Son rivales difíciles y esperamos tener buenos resultados”, admitió el volante del Botafogo en un mano a mano con Bío Bío Deportes.

En la misma línea, Valencia sostuvo que “sé que haciendo las cosas bien acá tengo más opciones de ir a la selección. Estoy tranquilo, pero siento que todavía puedo dar más. Partido a partido me iré soltando y agarrando la confianza que necesito”.

También sobre La Roja, el mediocampista reconoció que en su partida al fútbol de Brasil también influyó lo que viene con el cuadro que dirige Juan Antonio Pizzi: “Me quise venir a Botafogo, es un club que es muy humilde, pero con grandes jugadores, buena dirigencia, todo. Estoy muy feliz de haber llegado, y acá espero estar a la altura para estar en la selección

En cuanto al próximo fallo del TAS que involucra al combinado nacional, ya que Chile podría perder 2 puntos de las Clasificatorias, Valencia pidió bajar el perfil de las cosas: “Si se restan hay que tener la cabeza fría y con mayor razón ganar los juegos que quedan en Santiago y a ir a buscar los puntos a Bolivia”.

Finalmente, el ‘Leo’ tuvo palabras para su adaptación al balompié brasileño: “A veces se necesita correr, tirarse al suelo, pero estoy en eso. Es lo que esperaba. Me falta un poco de tomar decisiones, pero el juego me lo irá dando”.

“Hoy me siento un poco mejor. Cuando llegué no pude tener la continuidad que esperaba. Estuve un mes sin jugar. Pero partido a partido me voy sintiendo mejor, y espero ir mejorando día a día”.

