Alcalde Soria advierte falta de competitividad del puerto de Iquique

Con el objetivo de plantear alternativas de avance efectivo para el crecimiento portuario de la Región de Tarapacá, de conectividad vial y ferroviaria y de desarrollo conjunto entre los países productores del Centro de Sudamérica y el Norte Grande de Chile, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello, participó en el “Conversatorio sobre Ciudades-Puerto” que organizó la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, MOP.

En su intervención, el jefe comunal explicó que una de las prioridades es construir carreteras y ferrovías que unan a Iquique con el sureste de la Región de Tarapacá. Como beneficio, la comuna tendría nuevos accesos que la conectarían con el Corredor Bioceánico Central.

“El tren y las ferrovías son indispensables para movilizar las grandes cargas que hoy necesitan salir por el Océano Pacífico. Por lo mismo, Tarapacá necesita restablecer su línea férrea y que su capital (Iquique) esté conectada con el corazón de Sudamérica”, argumentó el alcalde de Iquique.

Sobre esto mismo, el ex Presidente de Chile (1994-2000), Eduardo Frei Ruíz-Tagle, coincidió con la posibilidad que tiene el país de sacar ventajas respecto a su ubicación geográfica. “En el caso del norte de Chile tenemos la llegada de las rutas bioceánicas y, a través de la conexión Atlántico-Pacífico, hay muchas cargas que pueden salir por los puertos chilenos. En ese sentido, hay que trabajar en conjunto para ver cuáles son los espacios que tiene cada uno para poder desarrollarse” precisó el ex mandatario.

En esa misma línea, el subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea Ocon, estableció la necesidad que tiene Iquique de ver crecer su plataforma portuaria. “Cuando se produjo el terremoto hubo una pérdida en el sitio 1 y después de mucho tiempo se ha logrado iniciar la reconstrucción pero, obviamente, Iquique debiera tener una capacidad de expansión portuaria mayor. Al mismo tiempo, hemos conversado con el alcalde Mauricio Soria sobre un nuevo tercer acceso para la ciudad. En ese sentido, el corredor bioceánico del norte grande tiene una gran importancia para Iquique” comentó el funcionario público.

A modo de ejemplo, el gerente general del Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI, Carlos Cruz Lorenzen, propone que las acciones del puerto sintonicen con la autoridad comunal. “El Municipio debe ser parte de una relación de colaboración con el puerto y éste debe ver como un aliado a la Municipalidad, ya que así puede potenciar sus actividades. De hecho, el puerto no termina en el borde del recinto portuario, es decir, se extiende hacia la ciudad y requiere caminos, ferrocarriles y gente que colabore con el desarrollo portuario. Por lo tanto, es muy importante esa vinculación entre la ciudad y el puerto”, explicó.

BRASIL: EL GRANERO DEL MUNDO

De acuerdo a una proyección realizada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, el país carioca registrará este año un record en su cosecha de granos, la que llegará a los 240,3 millones de toneladas. Respecto al 2016, esta cifra se incrementará en un 30,1 por ciento.

El análisis, además, establece que el arroz, el maíz y la soja representan el 93,5% total de la producción. En materia de exportación, los granos y las carnes tienen como cliente número uno el mercado asiático y, en particular, China como principal comprador. Gracias a esta demanda, Brasil supera a Estados Unidos y se sitúa como el mayor exportador mundial de carnes.

“El Norte de Chile tiene la visión de conectarse con el Atlántico. Esto, porque los estados más productores de Brasil, que son frontera con Bolivia, están en línea recta con nuestros puertos. Tanto Mato Grosso y Mato Grosso do Sul se conectan con el Chaco paraguayo y el Chaco boliviano. Luego, los productos se pueden trasladar por el noreste argentino y llegar al norte chileno. Es decir, por nuestros puertos se pueden exportar los alimentos que demanda el mercado del Asia. En ese sentido, no debemos olvidar que la Organización Mundial de la Salud, OMS, dice que este continente requiere que se duplique a nivel mundial la producción de alimentos”, analiza el alcalde Mauricio Soria Macchiavello.

En dicho contexto, el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle apunta a los trabajos de edificación y modernización que se deben realizar en los recintos portuarios. “Yo creo que se deben tomar decisiones y no seguir esperando las decisiones que se tomen en Santiago, ya que las unidades portuarias deben invitar al sector privado a realizar proyectos y hacer inversiones. Es decir, en la logística de los puertos y todo lo que tenga que ver con los planes intermodales que llegan a los puertos”, plantea el ex jefe de Estado.

A juicio del subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea Ocon, el valor de la relación comercial con Sudamérica, radica en situar al norte como el destino principal para los países exportadores de alimentos. “El corredor bioceánico desde Brasil, Paraguay, Argentina y Chile va desembocar sobre el conjunto del norte grande chileno. Eso ha dado que nosotros le damos importancia a la carretera entre Calama e Iquique porque es un corredor de importancia para el puerto de Iquique”, cuenta el también ingeniero civil industrial.

PUERTO SIN COMPETITIVIDAD

Hoy, y luego que la Empresa Portuaria Iquique, EPI, finalice la Segunda Etapa de Reconstrucción del Terminal 1, el directorio sólo aspira a “actualizar los estudios correspondientes para la extensión del puerto”. Como consecuencia, la ciudad no podrá atender al portacontenedores más grande que, hasta el instante, ha atracado en Chile.

En agosto de 2016, San Antonio Terminal Internacional, STI, tuvo la capacidad de recibir al MSC Flavia, ya que tiene un frente de atraque apto para operar este tipo de buques de 366 metros de largo, 48 metros de ancho y 14,5 metros de calado.

Por tal motivo el Municipio de Iquique viene advirtiendo, desde diciembre de 2012, que la plataforma portuaria local requiere de forma urgente un proyecto de ampliación y modernización. “En la isla donde está el puerto de Iquique tenemos la posibilidad de recibir los grandes barcos ya que contamos con las profundidades naturales que se requieren. Sin embargo, y tras los terremotos del 01 y 02 de abril de 2014, el puerto de Iquique licitó trabajos sólo para su reconstrucción y no para una ampliación. Es decir, Iquique contará con un puerto de 15 metros de profundidad, pero apenas de 125 metros de longitud. En conclusión, la ciudad no es escuchada y no podremos atender los grandes buques que hoy cruzan los océanos”, enfatiza el alcalde Mauricio Soria Macchiavello.

En esa línea, el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle pone en valor las instancias de conversaciones y acuerdos que se puedan alcanzar en materia de fortalecimiento portuario. “Las regiones se deben escuchar y conversar entre ellas para poder recibir todas las cargas que se pueden transportar por las rutas bioceánicas. Por ello, reitero, necesitamos tomar decisiones y no pasarnos la vida estudiando para poder tomar decisiones. En ese sentido, hay que ver cuáles son las obras que se deben realizar en cada ciudad”, resalta el también ex senador de la República.

Entre las obras que se deben proyectar en la Región de Tarapacá, el gerente general del Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI, Carlos Cruz Lorenzen, plantea que la ciudad de Iquique tiene las condiciones de edificar un puerto competitivo para el Asia-Pacífico. “La demanda por ampliar la capacidad portuaria en Iquique tiene mucha justificación ya que el destino de esta ciudad es la integración con Bolivia, Brasil y Paraguay. Si bien, esto le abre un potencial comercial extraordinario a Iquique, se debe tener una infraestructura portuaria que se adecúe a esas posibilidades. Es decir, repito, tenemos que pensar en ampliar para tener un puerto capaz de albergar a buques de última generación y eso implica extender y profundizar el calado del puerto”, aseveró el ex Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.