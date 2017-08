Bachelet valora acusaciones en caso Frei Montalva: “Chile avanza en verdad sobre el pasado”

La Presidenta Michelle Bachelet envió un mensaje de apoyo y reconocimiento a través de su cuenta de Twitter luego que el ministro Alejandro Madrid determinara dictar acusación contra seis procesados por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, fallecido en la Clínica Las Condes en 1982.

“La justicia está llegando a quienes asesinaron al Presidente Frei Montalva. Chile Avanza en verdad sobre el pasado”, dijo la Mandataria en la red social, valorando la decisión de la justicia al respecto, tal como lo hicieron los hijos del ex Mandatario, Carmen Frei y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Asimismo, envió su afecto a la familia del ex Presidente.

Los procesados son los médicos Patricio Silva y Pedro Valdivia. También el ex empleado civil del Ejército, Raúl Lillo; el ex chofer de Frei Montalva, Luis Becerra, y los galenos de la Universidad Católica Helmar Rosenberg y Sergio González, participantes de la autopsia del ex Mandatario.

Pese a la tranquilidad de los hijos de Frei Montalva, los disparos cayeron en contra de la Pontificia Universidad Católica, a la que acusaron de no colaborar en la investigación.

“Hay dos instituciones que nunca colaboraron: el Ejército y la Universidad Católica. Frei fue no solamente alumno distinguido, primera presidente de Chile de esta casa de estudios, doctor honoris causa, tenía todos los méritos para que al menos hubiesen dado una explicación y colaboraran, pero nunca lo hicieron”, dijo.

Fuente: 24horas.cl.