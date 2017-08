Subsecretario del Mop ratifica que contenedores deben salir del puerto

Con la presencia del Alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello, en el Salón Arriondas del Hotel Diego de Almagro, en la comuna de Providencia, Santiago, se realizó el “Conversatorio sobre Ciudades-Puerto” que organizó la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas.

En la oportunidad, el primero en exponer en este evento, fue el Subsecretario de dicha cartera, Sergio Galilea Ocon, quien destacó la importancia de las municipalidades en el desarrollo de las ciudades-puertos, y en la conformación de planos reguladores que incorporen esta característica, a la hora de planificar el crecimiento de las urbes.

“El borde costero de Iquique requiere tener una norma de regulación y que ésta permita tener mejores formas de almacenamiento extraportuario. Iquique tiene las condiciones, pero podríamos mejorarlas y así poder destinar algunos recintos, tradicionalmente dedicados al almacenamiento extraportuario, a nuevas actividades. De ese modo, se valoriza el borde costero y genera una relación más adecuada entre ciudad y puerto”, destacó el subsecretario.

En el caso de Iquique, esta visión es compartida en pleno por la Municipalidad ya que es una medida fundamental para el crecimiento de su puerto, pero fundamentalmente, como una forma de resguardar la integridad de los habitantes y de la infraestructura de la ciudad, frente a la siempre presente posibilidad de un tsunami en nuestras costas.

“Yo tuve que como alcalde llegar hasta la Corte Suprema por este tema de arrendar espacios para almacenar contenedores vacíos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, habla que los contenedores estén a prudente distancia de los puertos. En ese sentido, los puertos en Chile no están hechos para almacenar contendores vacíos. Sin embargo, y como el puerto no tiene relación con la ciudad, el alcalde tiene que llegar la Corte Suprema para que se tomen las medidas de resguardo. Es decir, el municipio no estaba tan equivocado sobre las medidas de seguridad que se deben tomar en pro de la seguridad de todos los iquiqueños”, argumentó Soria Macchiavello.

Respecto a la resolución de la Corte Suprema, que respalda la posición de la Municipalidad de Iquique, respecto de que el puerto debe implementar mayores medidas de seguridad, Galilea expresó que como todo fallo judicial, éste debe acatarse y cumplirse. “Tengo antecedentes del fallo de la Corte Suprema que respalda la posición de la Municipalidad de Iquique respecto de que el puerto debe implementar mayores medidas de seguridad y como todo fallo judicial debe acatarse y cumplirse”, expresó Galilea.

De esta manera, el Subsecretario de Obras Públicas se suma a las preocupaciones que han expresado las autoridades comunales de Iquique, lideradas por el Alcalde Mauricio Soria, respecto a que los contenedores vacíos depositados en el puerto, en caso de la ocurrencia de catástrofes naturales, constituirían auténticos “misiles” que se proyectarían a la ciudad, y que aumentarían los daños provocados por un tsunami, siendo esta incluso hoy, una situación susceptible de evitar.

Ratificó, por último, su opinión acerca de la importancia de que los sitios extraportuarios, utilizados principalmente para el almacenamiento de contenedores, estén alejados de los recintos portuarios propiamente tales. “Cuando se produjo el terremoto hubo una pérdida en el sitio 1 y después de mucho tiempo se ha logrado iniciar la reconstrucción, pero obviamente Iquique debiera tener una capacidad de expansión portuaria mayor. Al mismo tiempo, hemos conversado con el alcalde Mauricio Soria sobre un nuevo tercer acceso para la ciudad. En ese sentido, el corredor bioceánico del norte grande tiene una gran importancia para Iquique”, comentó Galilea.