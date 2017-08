Senador Rossi valora propuestas de presidenciables para disminuir listas de espera en el sistema de salud público

El congresista, que lleva más de 16 años trabajando en el Congreso para disminuir las desigualdades que afectan a millones de chilenos que hoy deben atenderse en un sistema de salud pública deficiente, considera positivo que estos temas se instalen en la agenda pública y al mismo tiempo recalca que “quien quiera que sea el próximo presidente, hay problemas urgentes que solucionar, como las listas de espera interminables tanto para especialistas como para intervenciones quirúrgicas”.

Ampliar el horario de funcionamiento de los hospitales y reforzar a los equipos médicos son algunas de las ideas que tienen los abanderados presidenciables para solucionar las listas de espera en el sistema de salud que afecta a más de 2 millones de personas. Frente a esto, el senador independiente por la Región de Tarapacá, Fulvio Rossi, valora las iniciativas y señala que van en directa relación con las medidas que él viene trabajando y proponiendo para solucionar el problema de manera rápida y eficaz. “Chile ha cambiado.

Nuestra gente vive más y se enferma de otras patologías. Nuestro sistema de salud está fragmentado y no funciona en red. Somos ineficientes y falla la gestión clínica. Lo anterior se traduce en una atención primaria que no resuelve todos los problemas y en listas de espera interminables”, señaló el senador Rossi, quien agregó que “No es digno que una persona espere 4 años por una prótesis de cadera o rodilla. No es posible que un paciente con sospecha de cáncer espere 4 meses que la llamen.

Tampoco es digno que un adulto mayor tenga que levantarse a las 5 de la mañana para sacar hora para ser atendido y que los medicamentos no se entreguen en forma oportuna”, explicó.

El parlamentario dijo que sus propuestas van en la misma línea de las expuestas por los candidatos presidenciales y que su compromiso es impulsar iniciativas en el Congreso para mejorar la gestión en salud, para poner plazos máximos concretos y razonables a las esperas por atenciones médicas y cirugías, establecidos en protocolos elaborados por las sociedades científicas entre otras medidas que apuntan a devolver la dignidad a los pacientes. En este sentido, explicó que debe modernizarse el sistema de gestión de los hospitales por uno que incorpore la productividad y la eficiencia.