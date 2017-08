“Copa #NiUnaMenos Tamarugal”

Siguiendo la consigna “Ni una menos Tamarugal”, el consejero regional por la provincia del Tamarugal, Core José Miguel Carvajal organizó el pasado fin de semana en la localidad de Pica un torneo de baby fútbol femenino amistoso, donde participaron equipos femeninos provenientes de Huara, Pozo Almonte, La Huayca, Matilla, Pica y un equipo invitado especial de Iquique.

La actividad realizada en el gimnasio techado de la localidad de Pica, contó con la presencia de vecinos de la provincia que acompañaron a sus equipos, así como también concejales de la comuna, Catalina Cortés y Rodrigo Vargas, quienes acompañaron junto al consejero a todas las deportistas.

En este sentido el consejero regional, José Miguel Carvajal, Core del Tamarugal compartió los objetivos de esta iniciativa.

“Siempre ha sido nuestro interés fomentar las actividades deportivas en las distiintas comunas del Tamarugal, por ello nos sumamos cada vez que somos requeridos con cualquier tipo de colaboración que nos solicitan las instituciones deportivas, colaciones, copas, medallas, etc. Incluso en más de una oportunidad ha nacido de nosotros mismos el organizar cuadrangulares amistosos.

Es en este sentido que cuando algunas futbolistas nos manifestaron sus deseos de desarrollar un encuentro amistoso, dijimos inmediatamente lo hacemos, y allí se nos ocurrió entregarle un sentido a esta actividad, más allá de lo deportivo que siempre es relevante destacar como el trabajo en equipo, la actividad física, etc.

En esta oportunidad quisimos hacer presente una lucha que llevan adelante muchas organizaciones en el mundo y en nuestro país, como lo es “Ni Una menos”, donde se manifiesta la violencia hacia las mujeres tanto física como sicológica llegando a consecuencias fatales, o casos simplementes simbólicos como el de Nabila Rifo, a quien su pareja intento matar, y consiguiendo su cometido le quita los ojos.

Estas situaciones no están ausentes en nuestra provincia, ni tampoco en muchos rincones del país, por ello siento que si a través de esta actividad deportiva u otra, podemos poner en la agenda este tema, por que no hacerlo. Por lo tanto cuando las participantes nos sugerieron el nombre a este trofeo nos pareció importante hacerlo. Finalmente me gustaría mencionar que este y otros encuentros deportivos que deseamos desarrollar llevarán esta consigna tan necesaria para darles un mensaje a aquellas mujeres que no pueden salir de ello, o necesitan la fuerza para hacerlo.” expresó el core.

Campeón, Próxima fecha

El 1er lugar lo consiguió el equipo “Unión Femenina” de Iquique, quien derrotó al equipo de Matilla en la final, quienes quedaron con el 2do lugar del torneo, y el 3er lugar el representativo de Pozo Almonte. La Próxima fecha del campeonato se realizará en la localidad de Pozo Almonte, según informó el organizador del torneo el Core José Miguel Carvajal.

Ni Una Menos

El Origen de la consigna, nace en 1995, cuando Susana Chávez escribió un poema con la frase «Ni una muerta más» para protestar por los feminicidios en Ciudad Juárez. En 2011, la poetisa fue una víctima de femicidio.