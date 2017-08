Senador Rossi inscribió hoy su candidatura por Región de Tarapacá

A más de 15 días del vencimiento del plazo legal, apoyado por decenas de adherentes y con un legajo de un millar de firmas, el senador Fulvio Rossi Ciocca llegó esta mañana hasta la Dirección Regional del Servicio Electoral (Servel) de Iquique para inscribir su candidatura, ahora como independiente, por la Región de Tarapacá.

“Quise venir a inscribir mi candidatura para ir a la reelección por un cupo independiente al Senado. Estoy muy satisfecho con el apoyo que he recibido de la gente que confía en mí, valora lo que hecho en la región y quiso apoyarme con su firma para que participara en las elecciones de noviembre próximo”, dijo el parlamentario ex PS. “Mi único partido es Tarapacá, la tierra donde viví y crecí junto a una familia maravillosa, y la tierra que tanto quiero y por la cual siempre me la he jugado”, agregó.

“Si bien podría haber seguido juntando más firmas, estimé que doblar lo exigido por la ley era más que suficiente”, acotó el senador Rossi, quien asistió hasta la sede regional del Servel acompañado de sus dos hijos, Flavia y Franco; de su mujer, Sylvia Eyzaguirre, y de muchos adherentes y colaboradores.

“Apenas comience el periodo de campaña, voy a recorrer una vez más mi región para contarle a cada uno de sus habitantes cuáles son los desafíos y propuestas que tenemos por delante en temas tan importantes como el empleo, la salud, la casa propia y la seguridad ciudadana. Quiero conocer las principales preocupaciones y necesidades de los tarapaqueños para este periodo que viene y comprometerme con ellos a trabajar durante los próximos 8 años en estas prioridades, tal como lo he hecho durante mi trayectoria como parlamentario”, anunció.