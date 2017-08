¡Una genialidad! El punto entre Massú y Ríos que recordó el US Open

Han pasado 17 años, pero para los amantes del tenis este punto que protagonizaron Nicolás Massú y Marcelo Ríos sigue siendo una genialidad digna de recordar.

A partir de esto la cuenta oficial del US Open destacó en Twitter este punto que se disputó en el torneo en el año 2000 y que tuvo como ganador del encuentro a Ríos por 6-3, 7-5, 1-6, 7-6.

No Look, No Problem:

On an outer court at the 2000 #USOpen, @MarceloRios75 hit this stunner hot shot 🆚 his countryman @massunico!

🇨🇱🎾🔥👌🏼 pic.twitter.com/3Hyh7gl1Ma

— US Open Tennis (@usopen) 4 de agosto de 2017