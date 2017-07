Arturo Salah: “Me preocupa que dirigentes irresponsables le puedan hacer daño a la ‘Roja'”

Arturo Salah, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), lamentó que Barnechea haya recurrido a la justicia ordinaria para solucionar su ingreso al fútbol de la Primera B, pues no se respetó las normas del organismo del fútbol local.

“Lamento, sí, que uno de los socios vaya contra su propio organismo y no respete las normas“, expone, además de manifestar que espera que la ‘Roja’ no sufra las consecuencias ante un eventual castigo de FIFA.

“Nos sorprendió, porque Barnechea sabía perfectamente cuáles eran las reglas del juego. Las bases estaban definidas desde el año pasado e incluso estaba comprometido con documentos de lo que tenía que cumplir para participar en la Primera B. Nos sorprende que haya buscado este camino para encontrar soluciones”, expuso el timonel en entrevista con El Mercurio.

Según remarca “no es bueno que Barnechea haya acudido a los tribunales ordinarios, porque está incumpliendo con los reglamentos internos como internacionales. No es una cosa grata”, señala.

Salah explica que el hecho de que los ‘Huaicocheros’ hayan recurrido al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) no solo afectó al organismo, sino también a “todo el fútbol chileno”.

“No. Sabíamos que íbamos a tener ruido y algún tipo de demanda, pero, por la forma y lo sorpresivo, fue muy feo para nosotros y para todo el fútbol. Es un asunto muy, muy poco grato. A todo el fútbol chileno le dolió mucho“, apuntó.

El máximo dirigente del fútbol nacional remarcó estar un tanto inquieto por un posible castigo a la selección de fútbol de parte de la FIFA.

“Me preocupa encauzar esto y me preocupa que dirigentes irresponsables no le vayan a causar algún daño a nuestra selección. Gestionaremos todas las acciones para que no se afecte nuestra selección con una situación irresponsable”, advierte.

“Es prematuro decirlo, pero hay que tomar los resguardos para que no suceda”, insistió.

El presidente de la ANFP finalmente detalló que se trabaja para modificar la cuota de inscripción, que permanece desde la administración de Sergio Jadue.

“En abril la empresa Econsult presentó un estudio. El Consejo estimó que había que analizar el tema y en junio la cuota se bajó a 24 mil UF, y con una modalidad de pago menos dificultosa. Esto será efectivo a partir del año que viene“, cerró.

Fuente: 24horas.cl.