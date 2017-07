Jorge Soria: “Hay que pensar en el desarrollo de la región y no en ataques políticos injustificados”

Molesto reaccionó Jorge Soria Quiroga, ante una seguidilla de críticas que le hicieran durante un programa radial donde se atacó a sus adherentes, que buscan en sus barrios, firmas en adhesión para que pueda inscribir su candidatura senatorial. Y su molestia se basa en el hecho que dichas acusaciones, carecen de toda legalidad, al cuestionar a funcionarios municipales, que fuera de su horario de trabajo, se suman a dicha tarea en pro de la inscripción de su candidatura independiente, como senador, señala un boletín de Prensa de su comando y distribuido a los diversos medios.

En la emisión de este viernes, atacaron fuertemente a los adherentes de Soria, que son funcionarios municipales y que fuera de su jornada laboral, en su calidad de ciudadanos, como tantas otras personas, que se sumaron a la campaña para buscar firmas.

La Contraloría General de la República, que es el órgano fiscalizador de la administración pública y municipal, se pronunció el año pasado sobre el tema, dejando claro que fuera de la jornada laboral, se puede participar en campañas políticas. No así en el marco de sus funciones como funcionario público. Inclusive, Soria fue acusado por intervencionismo electoral al apoyar al entonces candidato a concejal, Guillermo Cejas, pero el mismo órgano debió retractarse:

“… No procede formular reproche al actuar de esa ex autoridad alcaldicia, determinándose, en este nuevo examen, que su actuar se ajustó a la normativa y jurisprudencia vigente sobre la materia”, se dijo.

DESARROLLO REGIONAL

El año pasado cuando Soria fue acusado por algo similar, la noticia se difundió en todos los medios de comunicación, tanto en Iquique como en otros de nivel central. “Por lo tanto, la gente sabe cómo opera la ley; y más aún, lo saben los políticos porque esta es una norma que les atañe. Basta ya de tantos ataques. El que quiera pelear conmigo, que lo haga con ideas, con propuesta”.

Añadió que no dejará su lucha por Iquique y la Región. “Lo que tenemos que hacer es preocuparnos del desarrollo de nuestra Región y los temas que efectivamente son importantes. Por ejemplo, el Puerto de Arica, que acaba de dar su cuenta de gestión anunció que aprobaron US$ 127 millones para ampliar el puerto; y US$ 1.5 millones para mejorar los accesos, lo que le permitirá competir en inmejorables condiciones con el Puerto de Callao. Mientras en Iquique, sigue paralizado”.

Dijo que las naves neopanamax requieren, mínimo de 16 metros de profundidad. “Iquique, por decisión de la EPI, no se adapta a los nuevos tiempos y seguimos con una profundidad inadecuada, que nos deja fuera de toda competencia”. Explicó que el puerto de Iquique de manera natural tiene 15 mts. Pero hay que limpiar para contar con ese calado. Y que eso no ocurra, es también responsabilidad del Gobierno de Chile”.