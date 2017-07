Misael Dávila y la opción de la UC: “A cualquier jugador le seduce ir a un equipo grande”

Universidad Católica está en plena búsqueda de un nuevo lateral izquierdo que cubra la baja de Alfonso Parot, quien emigró a Rosario Central de Argentina. Nombres ya hay sobre la mesa y uno de ellos es Misael Dávila, capitán de Deportes Iquique, quien mostró su agrado ante la presunta opción de ir a la UC, aunque dejó en claro que aún no hay nada concreto.

“Algo me habían dicho pero nada concreto. Yo estoy enfocado en lo que es Iquique. Creo que se habló de mucho de que si me iba, que ya me había ido en algún momento. Igual yo tengo que hablar con los dirigentes mi situación, que es quedarme en el club. Ya estamos en tierra derecha, empezamos a jugar así que vamos a ver lo que pasa”, sostuvo el futbolista de 26 años en declaraciones.

El carrilero zurdo manifestó que “a cualquier jugador le seduce ir a un equipo grande o al extranjero pero tampoco me vuele loco el tema de irme a otro lado. Estoy bien, con mi familia, tranquilo”, agregando que “no estoy apurado en irme. El momento cuando se de lo voy a tomar de la mejor manera si se da ahora o después eso lo vamos a ver con el tiempo”.

En el mismo tema, el formado en los Dragones Celestes le pasó la determinación de una posible transferencia a la Franja a la directiva encabezada por Cesare Rossi, remarcando que si la plana mayor aprueba su venta a la UC él está dispuesto a partir, considerando aquello como un beneficio para la institución.

“La realidad es que yo soy parte del club y el que decide es el club. Después, obviamente, me van a tener que consultar a mi, pero si al club le parece una oferta yo no voy a poner trabas, porque también es un bien para el club. Creo que también viene gente de atrás y quizás hay veces que uno está tapando a juveniles, entonces hay muchas cosas que se deben ver en el momento”, estableció.

Fuente: El Gráfico Chile.