Aníbal Mosa ratifica continuidad de Pablo Guede en Colo Colo “pase lo que pase”

El presidente del directorio de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró que Pablo Guede seguirá siendo el entrenador de Colo Colo “pase lo que pase el sábado”, descartando una salida en caso de no conseguir el título del torneo de Clausura.

En conferencia de prensa, Mosa fue claro y directo para respaldar la labor de Guede, señalando que “debe continuar por su trabajo y dedicación”, agregando de manera tajante que “Pablo Guede, pase lo que pase el sábado, seguirá siendo el DT” y que la actual situación “no es una crisis”.

“Confío en el trabajo de Pablo Guede, el directorio confía en su trabajo y los jugadores confían en su trabajo” profundizó el directivo, aunque reconoció que, pese a la evaluación positiva que realiza del desempeño del DT, “nos gustaría que los resultados fueran diferentes” y que “claro que es un fracaso no ser campeón”.

Continuando con el tema, Mosa sostuvo que “tenemos que creer en este proceso, darle su tiempo”, recordando que Guede “tiene contrato vigente hasta junio de 2018. Ya la otra semana haremos un análisis de lo que él espera”.

“Yo creo y el directorio cree que Pablo Guede es la persona” adecuada para el cargo señaló el accionista mayoritario, debido a “su forma de trabajo, su liderazgo en el camarín, lo obsesivo que es. Eso me hace pensar que es la persona”, exponiendo que “sé que me estoy jugando una carta. Si esa carta no resulta, yo también estoy dispuesto a irme“.

De paso, Mosa confirmó la continuidad del gerente deportivo Óscar Meneses, de quien explicó que “estamos hablando de los refuerzos y él va a seguir trabajando con nosotros”.

Por último, Mosa se refirió al tema de un posible incentivo por parte de Universidad de Chile, sosteniendo que los azules “y su presidente son muy serios para que se presten a mandar maletines. No, no creo”.