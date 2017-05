Rossi: “No es razonable que los partidos se transformen en un holding de inversiones”

El senador independiente atacó a su ex partido y aseguró no haber tomado ninguna de las decisiones de inversión del patrimonio de la colectividad.

“Ya no soy socialista, no soy militante, que quede claro, pero les recomiendo que siempre es mejor la humildad”. El senador independiente y ex presidente del PS, Fulvio Rossi, disparó con todo contra el PS en su programa semanal “Ahora Rossi” en Radio Paulina de Iquique.

Junto con recordar que renunció el año pasado al partido “de toda mi vida”, Rossi, quien fue presidente interino entre enero y agosto de 2010, aseguró no haber tomado ninguna de las decisiones de inversión del patrimonio de la colectividad.

“Afortunadamente, gracias a Dios, a la Virgen María y a la Virgen de la Tirana, estarían felices algunos enemigos que uno tiene acá, pero no tuve ninguna participación en las decisiones de estas inversiones”.

“Me duele la hipocresía”, dijo después, apuntando a quienes lo han criticado luego de ser investigado por recaudar fondos de SQM para financiar campañas de candidatos socialistas en su región. “Cometí un error y me quieren crucificar: pedí recursos para candidatos del propio partido por la vía legal a una empresa de mi región. Sin embargo, algunos tomaban la decisión de lucrar con esa misma empresa (SQM) invirtiendo miles de millones.

Entonces, por favor (…) esto le va a hacer un daño gigantesco al Partido Socialista” dijo, apuntando a los “campeones de la moral”, sin especificar a quién se refería. Junto con eso, aseguró que ve como poco probable que se repostule apoyado por el partido. “Yo la verdad en este minuto no necesito del PS para ser candidato, soy independiente, y voy a tomar la mejor decisión pensando en la gente de la región”, cerró. (La Tercera)