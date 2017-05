Camilo Escalona: “La inversión en SQM no debió haberse realizado”

Tras la revelación de las inversiones realizadas por el Partido Socialista (PS) en diversas empresas durante los últimos años, el ex presidente de la colectividad Camilo Escalona afirmó en El Diario de Cooperativa que no debió haberse realizado la inversión en SQM.

Luego de que la comisión patrimonial del PS entre 2002-2011 rechazara los cuestionamientos y defendiera el manejo de los dineros, el ex timonel (2006-2010) y ex presidente del Senado sostuvo que “no cabe duda que la inversión en SQM o Pampa Calichera no debieron haberse realizado”.

“Eso lo critiqué, lo señalé desde el primer momento. Ahora, de acuerdo con las normas que nosotros mismos establecimos, la comisión de patrimonio dispuso del total de la confianza del partido para la administración de esos recursos. Pudo haber cometido errores, como el que estamos conversando, pero no defraudó esa confianza”, aseveró.

El actual vicepresidente PS indicó que “el Partido Socialista logró salvaguardar unos ingresos muy importantes” y recalcó que “esos ingresos provenían del fisco de Chile, no hay ninguna fuente oscura”.

Se trata de los bienes expropiados durante la dictadura que, según Escalona, “fueron construidos por los militantes socialistas durante 40 años, entre el año 33 al 73, pero luego que fueron confiscados fue una ley de la República la que decidió que se restableciera esa propiedad que le pertenecía al PS”.

Además, Escalona dio cuenta que “esos son los recursos que se mantuvieron y acrecentaron en el tiempo precisamente porque el año 98, 2001, 2005, 2008, los congresos del PS tomaron la decisión que no se iban a gastar en el corto plazo, sino que se iban a invertir con el propósito de asegurar que no se dilapidaran ni despilfarraran”.

Fuente: Cooperativa.cl.