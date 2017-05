Mamás de Pozo Almonte disfrutaron de Spa en su día

Cientos de madres de Pozo Almonte y La Tirana llegaron hasta la piscina municipal de la comuna, para celebrar su día, en la actividad denominada “SPAra Mamá”, que deleitó a las asistentes con masajes, quiropraxia, cortes de cabello, esmaltado de uñas, zumba, cantantes entre otras actividades, con el fin de agasajar a las mamás.

“Estoy muy contenta por esto, ya que me hicieron un cariñito, nos dieron jugos naturales, nos sirvieron sándwiches, nos cantaron y, además, nos dieron un regalo. La verdad no podría estar más contenta por la actividad”, expresó Carla Rodríguez, una de las asistentes.

Mientras que Lenka Poblete, de La Tirana, manifestó que “esta es una celebración de las mejores. Me pude hacer masaje, las uñas, comí rico, me cantó un charro y hubo concursos para llevarse diferentes premios, como un día de Spa completo, una parrillada para dos, entre otros regalos sorpresa. La verdad es que la pasé súper y me voy relajada a mi casa”.

La actividad, organizada por el municipio de Pozo Almonte, registró más de 700 atenciones la jornada, donde los servicios más solicitados fueron el de manicura y corte de cabello, por parte de las madres presentes, quienes agradecieron el gesto dado por la casa edilicia, con tal de celebrar su día, con una jornada de relajo.

“Como municipalidad, quisimos realizar algo que de verdad disfrutaran las madres y, en vez de hacer un acto, creímos que apostar por su bienestar era lo mejor, por lo que nos decidimos a hacer este Spa en la piscina municipal, así se les da algo que ellas podrán disfrutar y se sientan más lindas de lo que ya las madres son”, expresó el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy Aguirre.

Al finalizar la actividad, a todas las presentes se le dio como obsequio un set de manicura, con el fin de contextualizar el circuito de Spa que pudieron vivir.