Ministro de Justicia de Bolivia: “Este es un incidente que debió ser resuelto en la frontera”

“Los nueve ciudadanos detenidos, no son delincuentes, no son personas particulares, son oficiales del Ejército de Bolivia, son funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia que estaban en la frontera, entre los dos países luchando contra un delito trasnacional”.

Así lo señaló, Héctor Arce, Ministro de Justicia de Bolivia, quien arribó a Iquique acompañado de la Viceministra de Gestión Institucional y Consular, María del Carmen Almendras y de la cónsul en Chile María Cajías para visitar a los detenidos en el Penal de Alto Hospicio y realizar gestiones para su liberación.

Como se recordará dos militares y siete funcionarios de Aduana de Bolivia, están acusados de presuntos delitos de robo, porte y tenencia de armas prohibidas y de contrabando, desde marzo de este año.

“Lo que queremos nosotros, como quiere cualquier país vecino es que exista un espíritu de colaboración, de complementariedad un espíritu de lucha común contra los flagelos que aceptan a nuestros países, en frontera. De lo contrario tendríamos que pensar que hay una mala intención del gobierno chileno y preferimos no llegar a ese extremo. Este es un incidente que debió ser resuelto en la frontera. Cuando las fuerzas regulares se Bolivia se encuentran con Carabineros de Chile, deben darse la mano, no darse un culatazo”.

El diplomático altiplánico señaló que tras analizar una por una las causales

en el caso del robo está vinculado al tema de la protección de la propiedad, que se está hablando no de ninguna propiedad, sino de una mercancía ilegal que pretendía ser ingresada y que ingresó finalmente al Estado Boliviano en la figura antijurídica de contrabando.

“Hemos presentado abundante prueba ante el fiscal Hardy Torres, prueba que sustenta el hecho que todas y cada una de las operaciones, momento a momento, que se llevaron adelante los días 18 y 19 de marzo del año en curso, han sido constantemente reportadas vía telefónica y por otras vías a las autoridades superiores de los mandos militares y de los controles de la Aduana Nacional de Bolivia. Alguien que va con la intención de robar no le va a reportar a sus superiores ni va informar constantemente de sus actividades, por simple lógica. Por lo tanto por la naturaleza de la mercancía absolutamente ilegal y por el tema del reporte que está probado y documentado ante la Fiscalía Regional de Tarapacá, no existe la más mínima posibilidad y no sostiene el más mínimo análisis, la acusación, imputación o calificación preliminar que haya hecho la fiscalía sobre el delito de robo”.

En tanto en el delito de contrabando, dijo que se entiende como contrabando la internación ilegal de mercadería con fines económicos y que esa es la concepción universal que existe por el delito de contrabando.

Junto con lo anterior dijo que se acusa a los funcionarios bolivianos de haber hecho contrabando porque supuestamente se habría internado vehículos oficiales del Ejército y de la Aduana de Bolivia en territorio chileno.

“Esto es totalmente absurdo. Estamos hablando de un incidente de frontera y estamos hablando de vehículos oficiales del Estado boliviano que en ningún momento estaban viniendo a ser comercializados en Chile. Por otro lado, por simple lógica, el sostener que hay contrabando de Bolivia hacia Chile es un absurdo”.

Asimismo aseguró que todos saben que en Chile hace muchos años durante muchas décadas ya es una práctica es una costumbre que hay zonas francas y en estas zonas francas tienen restricciones diferentes a otras zonas del Estado chileno y que por lo tanto, son obvias las posibilidades de adquirir diferentes bienes sin impuestos y estos bienes, una gran cantidad de ellos, ingresan regularmente a Bolivia y algunos ingresan de contrabando.

“No se ha considerado jamás la figura y hemos conocido casos que rayan en lo absurdo, pensar que haya contrabando de vehículos desde Bolivia hasta Chile. Eso es tan absurdo como sostener que hubiera narcotráfico desde Europa hacia América Latina o de Estados Unidos hacia América Latina. Hay un contrasentido lógico y una absurdez absoluta en esta calificación preliminar”.

Finalmente sobre la acusación de porte de arma, el ministro boliviano recordó que de los nueve funcionarios, dos de ellos militares son oficiales de las fuerzas armadas bolivianas y que estaban combatiendo un delito transnacional, un delito transnacional que mueve muchas mafias, que mueve a centenares de personas muchas veces armadas que son hostiles y peligrosas para las fuerzas regulares de Chile, Bolivia, de cualquier otro país. “No se puede calificar la tenencia de arma en un incidente de frontera como un delito o un agravio ante la nación chilena. Así, hemos llegado a la firme y absoluta convicción de que no hay ninguna materia por la cual estas personas puedan ser calificadas en estos delitos, imputadas y finalmente procesadas y sería por supuesto un despropósito y una injusticia de talla histórica, inaceptable en la humanidad, el que ellos pudieran ser procesados y finalmente pudieran ser sancionados porque eso sería no solamente responsabilidades para el Estado chileno, sino que generaría un grave descrédito para la nación chilena. Entonces, creemos que las autoridades chilenas tienen que reflexionar. Queremos que las autoridades de Chile y lo decimos con mucho respeto, que nos entiendan, que este es un tema del Estado boliviano en relación al Estado chileno”.

Asimismo indicó que las autoridades bolivianas siempre han sido respetuosas ante las autoridades chilenas y que por eso consideran incorrectas las declaraciones del Canciller Heraldo Muñoz cuando recomendó prudencia, al Estado boliviano por el despliegue de militares en la frontera.

“Dentro del uso de nuestra soberanía hemos realizado, de fuerzas de élite de nuestras fuerzas armadas. Estos equipos se han movilizado para luchar contra el contrabando, dentro de territorio boliviano, para evitar este flagelo, por lo tanto no debería haber ninguna susceptibilidad. Estos no son ejercicios como hace algún tiempo los hizo Chile en ejercicios conjuntos con ejércitos de otros países como norteamericanos y demás que no tienen un objetivo común. De eso sí podríamos pensar que es amedrentamiento, que hay otras intenciones. Lo que estamos haciendo es luchar contra algo que nos hace daño y la nación chilena, el Gobierno chileno, el pueblo chileno, tiene que entendernos. Estamos entre personas, entre seres humanos que se pueden entender, entre gobiernos que se pueden entender y no recomendarnos prudencia y no utilizar tonos amenazantes porque eso no corresponde a la luz de lo que necesitamos entre ambos países”.

Al cierre de esta edición la delegación boliviana espera resultado de gestiones ante la Fiscalía Regional y el fiscal de Pozo Almonte.

El camión azul

“Quisiéramos saber, de verdad, dónde está ese camión azul, el camión azul que ha generado todo este problema en el incidente de frontera. ¿Qué hacía ese camión azul en un paso no autorizado de la frontera, cargado de mercadería, una gran cantidad de ropa nueva. Alguien con algún mínimo de criterio le quedará alguna duda de que ese camión estaba internando a Bolivia, mercancía de contrabando. ¿Le quedará duda a alguien? Yo creo que no. ¿Dónde están la personas de nacionalidad chilena que estaban ingresando a Bolivia mercadería de contrabando? ¿no merecen una investigación de la fiscalía? Con todo respecto, creo, que el pueblo chileno debería analizarlo” preguntó el ministro de Justicia de Bolivia.