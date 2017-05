Marcelo Bielsa no olvida Chile: realizó visita “flash” al país

Marcelo Bielsa no se olvida de Chile. El Loco, tras participar de un seminario de entrenadores en Brasil, estuvo en Santiago para visitar a algunos amigos y luego viajó a Europa, donde va a alistar su arribo al Lille de Francia para la próxima temporada.

La presencia del ex DT nacional fue descubierta por el ex presidente de la ANFP Harold Mayne-Nicholls, quien publicó en su cuenta de Twitter una fotografía del argentino.

Allí, el entrenador está junto al ex seleccionado nacional y jugador de Colo Colo, Humberto “Chita” Cruz, y a Gabriel “Cachureo” Aravena, su ex colaborador durante su estadía en la Roja, en la tienda de Deportes Player en el centro de la capital, cerca de la Plaza de Armas.

Bielsa recordó a Chile durante su declaración en Brasil y sentenció que “trabajar en Chile fue de los momentos más felices de mi vida. Pude conectar con el ciudadano medio que es una maravilla“.

Además, entre otras frases que dejó, sentenció sobre Jorge Sampaoli que “no es un discípulo mío. Primero porque esa palabra no la compatibilizo, he notado que él es mejor que yo, no lo digo por falsa modestia. No cedo en mis ideas, es un defecto. Él sí, es un valor, lo hace mejor que yo“.

“He sacrificado cosas por no conceder mi forma de ver el oficio. Sampaoli es mejor, no lo considero un discípulo porque tiene ideas que representan una escuela que es mejor. No podría hacer lo que él hace“, añadió.

Fuente: El Gráfico Chile.