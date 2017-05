Omar Merlo se postula para la Roja: “Por supuesto que me pondría la camiseta de Chile”

Tal como ha sucedido con varios jugadores durante el último tiempo en el fútbol chileno, Omar Merlo aprovechó sus años de residencia en Chile para nacionalizarse y con ello brindarle ayuda a su club liberando un cupo de extranjero. Sin embargo el argentino de Huachipato cree que puede ir más allá y por eso dejó en claro su deseo por vestir la Roja.

“Por supuesto que me pondría la camiseta de la selección chilena, ojalá que se dé algún día. Para lograr eso debo trabajar bien en el club donde me toque estar”, manifestó el defensor nacido hace 29 años en Santa Clara de Buena Vista, en la provincia de Santa Fe en Argentina, en entrevista con el diario El Sur.

El campeón con los acereros en el Clausura 2012 tiene una historia que lo une al cuerpo técnico de la Selección, ya que en los inicios de su carrera en Colón de Santa Fe coincidió con Macanudo. “A Juan Antonio Pizzi lo tuve en Colón de Santa Fe cuando recién arrancaba en el fútbol, estaba en reserva y conversé varias veces con él. Es una buena persona por lo que poco que pude estar con él”, comentó.

Eso sí, el ex River Plate aclaró que “nadie me ha llamado, pero sería una noticia increíble para mí, pero estoy trabajando solamente en hacer bien las cosas en Huachipato. Si algún día llega eso, bienvenido sea”.

Seguido por las universidades

En otro tema, Merlo se refirió a su posible salida del conjunto de Talcahuano al término del Clausura. “No hay nada, nadie me ha hablado, me queda un año más de contrato, siempre cuando terminan los campeonatos hay negociaciones y conversaciones con otros equipos. Estoy tranquilo y esperando conseguir estos seis puntos y esperar a ver lo que pasa”.

Quien también defendiera la camiseta de San Felipe en el fútbol chileno tiene contrato vigente con Huachipato hasta mediados de 2018, pero se ha conocido públicamente su deseo por cambiar de aires. La U y especialmente la UC han preguntado por su situación, de hecho el DT cruzado Mario Salas intentó llevárselo a la precordillera a comienzos de 2015.

“Nunca dije que me quería ir de Huachipato”, enfatizó, aunque sí reconoció que “estoy abierto a las ofertas que puedan llegar y analizarlas, pero este club me ha dado un montón. Yo, ante todo, quiero ser respetuoso con la institución. Por ahora, lo único claro es que tengo contrato y si no hay otra cosa, seguiré acá”.

Fuente: El Gráfico Chile.