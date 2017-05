Funcionarios de Fonasa inician paro nacional este viernes

Trabajadores de Fonasa anunciaron el inicio de un paro nacional de advertencia para este viernes tras no llegar a acuerdo con las autoridades sobre demandas internas.

Los adherentes a la movilización son los integrantes de la Anaff y Anptuf, agrupaciones que integran el 90% de los funcionarios, cuyo objetivo es lograr que la Dirección de Presupuesto haga “una buena propuesta a nuestra planta (…) para brindarnos Estabilidad Laboral y Carrera Funcionaria para el conjunto de Trabajadores que conformamos el Fondo Nacional de Salud”.

Reclamaron que durante seis meses no se llegó a un punto de acuerdo, teniendo que “lamentar” el hecho de llegar a un paro que podría afectar a los “más de 13.500.000 de beneficiarios a lo largo de país”.

LAS DEMANDAS

En específico, las demandas constan de tres puntos claves, según los protagonistas:

Dipres debe abrir políticamente a entregar la Estabilidad Laboral que demandamos y en consecuencia la carrera funcionaria e igualdad de oportunidades. Para así no quedar al arbitrio de la autoridad de turno.

Que la Dipres confluya a un diálogo franco –en la mesa tripartita- durante la próxima semana demostrando voluntades políticas, con el objeto de ir avanzando en la propuesta entregada por las Asociaciones de Funcionarios.

Exigir que la Dipres se pronuncie respecto del impasse ocurrido en la última reunión sostenida con fecha 28/04/2017, donde se nos falta el respeto amenazando al Fiscal Nacional de Fonasa, sólo porque manifiesta que desde el punto de vista legal, no hay impedimento jurídico para lograr lo exigido por los Trabajadores.

Los dirigentes sentenciaron el llamado indicando que, de no conseguir buenos resultados, el paro se mantendrá de manera indefinida la próxima semana.

Fonasa, por su parte, hizo un llamado a los funcionarios a usar el servicio web mientras se extienda la medida o acudir a alguno de los puntos alternativos de atención (PINCHA AQUÍ PARA REVISARLOS).