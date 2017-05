Marcelo Chino Ríos arranca de Chile: “Vivir acá es difícil para un ídolo”

Para nadie es un secreto que Marcelo Ríos tiene una personalidad bastante particular, por lo mismo no sorprende que el ex tenista haya vendido su casa en el sector oriente de la capital y junto a su familia emigren a Estados Unidos para así construir una nuevo capítulo de su vida. En conversación con la revista Caras, Ríos confesó que uno de los motivos que lo llevaron a escapar de Santiago es el acoso que sufre por parte de la prensa.

“Si me mando una cagada, feliz que lo publiquen, pero me cargan los inventos por sacar una noticia y vender más. Así es el periodismo en Chile, ¡una mierda! Y cualquier tipo es periodista, va a la tele y dice lo que quiere, hablan con una autoridad como si te conocieran. Y tiran mierda, mentiras, ¡y da lo mismo!, porque no hay una ley que te proteja, que puedas hacer algo contra ellos“, afirmó el ex tenista.

El próximo 15 de julio es el día en que Ríos y su familia eligieron para llegar a la ciudad de Sarasota, a 370 kilómetros de Miami Beach. En la previa de dicho viaje, el ex deportista sostuvo que los problemas de salud que vivió el año pasado, cuando sufrió una vasoconstricción cerebral, también pesaron para tomar esta decisión. “Me angustié y deprimí, no tenía ganas de nada. Antes me sentía invencible, arreglaba mis problemas solo, no requería la ayuda de nadie, sin embargo, cuando me ocurrió lo de la cabeza, por primera vez reconocí que la necesitaba, que sin una sicóloga y siquiatra no podía salir adelante. Ahí empecé con tratamientos y nació la idea de irnos a Estados Unidos. Hoy trato de disfrutar más, no me fijo en gastos. Quiero gastar mi plata en vida”, sostuvo Ríos.

A pesar de que en Estados Unidos planea ayudar en una academia de tenis en Sarasota, afirma estar bastante cansado del deporte que le dio tanto éxito. “Me metí a Copa Davis porque sentía que debía devolverle algo al tenis. Pero no me mata, no lo juego, no veo partidos. Terminé cansado, aburrido. Es una carrera difícil porque estás solo. No lo pasé bien jugando y se veía que me salía todo fácil, pero no puedo decir que lo pasé la raja”, concluyó el Chino Ríos.

Fuente: El Gráfico Chile.