Gonzalo Jara: “Me gustaría estar en la posición que está Colo Colo”

“Me gustaría estar en la posición que está Colo Colo, depender de nosotros mismos, de entrar cada fin de semana a ganar y mirar desde arriba a los que están más atrás. Ahora, el campeonato se hace irregular porque todos pelean cosas, tienen opción al título, así que serán tres semanas bastante tensas en lo futbolístico”, aseguró Jara a radio Bio Bio.

“Sabemos y queremos pelear el campeonato hasta el último. Nosotros tenemos bien claros que esto se va a definir en el último partido, nosotros como Colo Colo, pero también está Iquique, Everton, Unión, O’Higgins, hasta Católica. Todos los partidos van a definir algo”, agregó.

Por otra parte, el seleccionado chileno se refirió a los polémicos arbitrajes de los que se han quejado sus compañeros en los últimos partidos, y también señaló su deseo de estar como sea ante Cobresal el viernes.

“Se apunta a nosotros porque hemos salido a hablar, pero hay que hilar bien fino en esta parte del campeonato. Hablar de los arbitrajes no tiene que ser tabú, tan cerrado, que no se pueda hablar, o que se va a castigar a un jugador porque habló mal de un árbitro, es una evaluación de ambos lados”, señaló el ex Mainz 05.

“Recién hoy volví a entrenar, con molestia, pero pensando en estar el viernes. Con molestia o no, pienso estar igual. Me molesta pero es un tema por un golpe que tuve, fue un susto que no pude seguir en el partido del sábado, pero hoy me siento mucho mejor”, cerró el zaguero.

Fuente: El Gráfico Chile.