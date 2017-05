En la ANFP confían en continuidad de un Pizzi comprometido por el Mundial de Rusia

La aparición de Juan Antonio Pizzi entre los principales candidatos a reemplazar a Luis Enrique en la banca del Barcelona a partir de junio, reinstaló el nombre del argentino en España y preocupó a los hinchas chilenos que se preparan para apoyar a la selección de cara a la recta final de las Clasificatorias.

También hasta la ANFP llegó la información, aunque en el organismo de Quilín declararon de inmediato su confianza en la continuidad del entrenador: “Se trata de un club demasiado importante al que cualquier técnico le gustaría ir, pero hay que considerar que él tiene la opción de jugar un Mundial con un equipo competitivo. Confiamos en que seguirá, pues está muy comprometido con el proyecto”, aclaró el vicepresidente Andrés Fazio a El Mercurio.

La confianza se basa exclusivamente en el aspecto futbolístico ya que por contrato el Barcelona sólo tendría que pagar una cláusula de salida por 500 mil dólares para quedarse con la conducción de Pizzi, cifra que los grandes equipos del mundo manejan para sus negociaciones.

“No hemos tenido ninguna información oficial al respecto”, dijo Fazio en la publicación. Sin embargo, el plan para su continuidad está en pie, más aún si desde España confirman un viaje de Macanudo a Europa para conversar con los jugadores que disputarán la Copa Confederaciones, instancia propicia para negociar con el equipo culé.

Y la continuidad de Juan Antonio Pizzi en la Roja tampoco es un tema en el entorno del entrenador y así lo aseguró su representante, Ricardo Slipper. “Está comprometido con la selección chilena y no hay ofertas de otros equipos en este momento. Está con la cabeza puesta en la Copa Confederaciones y por ahora no escuchará ofertas. No han existido contactos formales por parte del Barcelona. A Juan lo aprecian mucho allí (España) y, a pesar de la brevedad de su trabajo en Valencia, dejó una muy buena impresión”, señaló el agente al diario La Tercera.

Además, sobre la baja cláusula de salida, señaló que “no es una millonada, aunque insisto en que no se contempla esa alternativa”, concluyó.

Fuente: 24horas.cl.