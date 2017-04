Salud y Sociedad de Pediatría reforzaron llamado a confiar en las vacunas

En el contexto de la Semana de Vacunación en las Américas que por decimoquinto año celebra la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Seremi de Salud de Tarapacá junto al Consultorio Cirujano Videla y la filial regional de la Sociedad de Pediatría realizaron un operativo de vacunación en el Liceo Bicentenario Domingo Santa María, donde recibieron la inmunización contra la influenza los alumnos de kínder y pre-kínder.

Respecto a la importancia de que los menores de edad accedan a las vacunas, la pediatra Aurora Campos comentó que como filial regional de la Sociedad de Pediatría “recomendamos absolutamente que los niños se vacunen, porque estas historias de efectos adversos están enfocadas principalmente en los niños, pero no es así y nosotros no nos basamos en rumores, sino en estudios científicos, así que el llamado es que por favor se vacunen todos, porque los niños que no se vacunan son los únicos que realmente corren peligro de enfermarse”.

Del mismo modo, invitó a la comunidad a informarse sobre las distintas vacunas y no confiar rumores que se divulgan en redes sociales. “El Colegio Médico Nacional y la Sociedad de Pediatría tienen los elementos escritos de estudios científicos mundiales que avalan que las vacunas no tienen una repercusión en estas enfermedades del sistema nervioso que alguna gente ha asociado, todas las evidencias científicas dicen que no es así”, aseguró.

SEMANA DE VACUNACIÓN EN LAS AMÉRICAS

Por su parte, la Seremi de Salud, Patricia Ramírez, explicó que la Organización Mundial de la Salud a través de la OPS estableció la Semana de Vacunación en las Américas para hacer un llamado de atención sobre la importancia de brindar un mayor acceso a las vacunas en los países donde aún hay enfermedades que pueden ser evitadas a través de la inmunización.

“En el mundo hay 20 millones de niños que aún no han recibido vacunas e incluso mueren anualmente 2 millones de niños por enfermedades que podrían haber sido prevenidas con vacunas, por eso es muy importante llegar a más lugares del mundo con vacunas y ampliar nuestras redes de salud en todos los países”, señaló Ramírez.

Finalmente, invitó a la población objetivo de la campaña contra la influenza a acercarse a los centros de salud para recibir la vacuna de forma gratuita, ya que es fundamental estar protegidos antes del inicio del invierno.

La campaña de vacunación contra la influenza tiene como población objetivo los niños de 6 meses a 5 años, embarazadas desde las 13 semanas de gestación, adultos mayores (sobre 65 años) y enfermos crónicos.