Simce confirma crecimiento con equidad en educación básica

El seremi de Educación, Francisco Prieto Henríquez, junto a la directora Macrozona Norte de la Agencia de Calidad de la Educación, Mabel Bustos Lobos, dieron a conocer hoy los Resultados Educativos 2016 de la Región de Tarapacá correspondientes a 4º y 6º básico y a II medio, los que comprenden las pruebas de aprendizaje Simce y los Indicadores de Desarrollo Personal y Social.

En la oportunidad las autoridades destacaron los avances significativos que se produjeron en enseñanza básica, donde en una trayectoria de 10 años, se ha aumentado 20 puntos en lectura y 18 puntos en matemática en 4º básico. Además, se registra un avance de 14 puntos en resultados de II medio en matemática. Sin embargo, en Lenguaje y Comunicación, se observa una disminución de 6 puntos en comprensión lectora, debido a una baja de resultados en los hombres que se distancian en 22 puntos respecto a las mujeres.

“La reforma en marcha ha generado condiciones que deben aportar para dar el siguiente salto en calidad que requerimos como región, entendiendo que la calidad es un derecho de todos los estudiantes. La eliminación de mecanismos de segregación, la profesionalización de la labor docente y el desarrollo de capacidades en los equipos sostenedores, entre otros, hoy pueden enfocar las energías en la sala de clases, apoyando nuevas metodologías de enseñanza y retroalimentación docente que entreguen un rol protagónico a los estudiantes en su proceso de aprendizaje”, dijo la directora de la Macrozona Norte de la Agencia de Calidad de la Educación, Mabel Bustos Lobos.

“El propósito de las evaluaciones como el SIMCE no es compararse ni competir con otras regiones, sino que es conocer los resultados de cada comunidad educativa en una trayectoria de 10 años lo que sirve como material e insumo para la mejora educativa. Sin duda que debemos mejorar, pero hay algunos buenos indicadores regionales si consideramos los resultados de los años 2006 y 2016, como el avance de 20 puntos en comprensión de lectura para 4to año básico y también el avance de 18 puntos en matemática para este mismo curso. Y por otra parte, además de los resultados, también son importantes los indicadores de vida saludable que sin duda repercuten en los aprendizajes, porque no todo es cognitivo sino que también son relevantes los factores de desarrollo personal y social. Por ejemplo, la práctica de actividad física y la alimentación equilibrada. Igualmente necesitamos más compromiso y retroalimentación -entre todos- que nos permitan avanzar en el desafío de la mejora educativa, que sin duda es una tarea de largo plazo y no inmediata”, expresó el seremi de Educación, Francisco Prieto.

Resultados: Indicadores de Desarrollo Personal y Social

Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS) son un conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal y social de los estudiantes de un establecimiento, ampliando la concepción de calidad educativa al incluir aspectos vitales que van más allá del dominio de conocimientos curriculares.

En 4º básico el 53% de los alumnos de la Región de Tarapacá tiene una satisfacción positiva hacia el aprendizaje, porque sienten que tienen potencialidades y una disposición positiva al aprendizaje. En cambio, en 6º básico tenemos que el 39% tienen esta satisfacción en autoestima académica y motivación escolar.

En clima de convivencia escolar, el 65% de los estudiantes de 4º básico sienten que están en un establecimiento educacional en que se valoriza la diversidad y en que existe un buen trato entre los miembros de la comunidad educativa. Hay un clima organizado y se sienten seguros en la escuela. En cambio, en 6º básico el 40% de los niños considera que existe una relación de respeto entre la comunidad educativa y ausencia de discriminación en el establecimiento.

El indicador de desarrollo personal que tiene mayor logro en la Región de Tarapacá es el de participación y formación ciudadana, en que los niños de 4º básico tienen un 72% de satisfacción, dado a que perciben que la escuela fomenta un desarrollo de habilidades necesarias para una vida en democracia y existen espacios de colaboración promovidos por el establecimiento. Mientras que en 6º básico, existe un 61% que se encuentra en el tramo alto.

El indicador menos logrado es el de vida saludable. En 4º básico existe un 46% de los niños que consideran que en el colegio se incentivan hábitos alimenticios saludables, ellos realizan actividad física y hay una preocupación por la prevención del consumo de alcohol y drogas por parte de la escuela. Sin embargo, en 6º básico existe un 27% de satisfacción y en II medio un 14%. Aquí hay un desafío regional para que los últimos niveles para que se promuevan hábitos de alimentación sana, se fomente la actividad física y se prevengan conductas de riesgo de consumo de alcohol, tabaco y drogas.

Resultados: pruebas de aprendizaje Simce

Comprensión de lectura

En 4º básico avance significativo en comprensión de lectura en la última década aumentó 20 puntos la Región de Tarapacá, mientras que a nivel nacional lo hizo 14 puntos. En 6º básico los resultados son estables.

La tendencia según grupo socioeconómico, en 4º básico, se reduce en 26 puntos la brecha entre los grupos alto y bajo. Esto por un aumento significativo del grupo socioeconómico bajo que es de 30 puntos y el medio bajo de 32 puntos.

En 6º básico hay una reducción de brecha entre niveles socioeconómico alto y bajo de 19 puntos, pero esta reducción es por aumento significativo del grupo bajo de 32 puntos. Hay una variación significativa entre 2015 y 2016.

Matemática

En 4º básico hay un avance significativo de 18 puntos en la última década en la Región de Tarapacá, mientras que a nivel nacional fue de 14. Los estudiantes de 4° básico están aprendiendo un poco más en la última década.

Se observa estabilidad en los puntajes en 6º básico. La tendencia según grupo socioeconómico en 4º básico, hay una reducción de brecha de 25 puntos, entre los niveles socioeconómico alto y bajo. Esto debido a un aumento significativo del grupo socioeconómico bajo, que es de 34 puntos.

En 6º básico también hay una reducción de brecha entre grupo socioeconómico alto y bajo, de 11 puntos. Esta disminución es por un aumento significativo del grupo bajo de 18 puntos.

Segundo medio

En comprensión lectora, considerando el periodo 2006 y 2016, se observa una disminución en trayectoria de 6 puntos. Hay una estabilidad en los resultados 2015 – 2016.

Hay un aumento de brecha de género entre hombres y mujeres en II medio en comprensión de lectora, por baja de resultados de los hombres explicada por disminución de los grupos socioeconómicos más altos.

Entre 2006 y 2016, se reduce la brecha entre el grupo socioeconómico alto y el bajo, disminuyendo en 25 puntos entre 2006 y 2016. Esta disminución de brecha debido a una disminución del grupo socioeconómico alto.

En matemática, se observa un aumento significativo de 14 puntos. La tendencia según género, disminuye la brecha de resultados entre hombres y mujeres. Porque hombres y mujeres aumentaron sus puntajes desde 2006 (hombres, 11 puntos y mujeres, 18 puntos). Observamos que la brecha desaparece debido a que las mujeres aumentan sus resultados.

“Como Agencia creemos que los importantes esfuerzos que el país ha realizado como la inversión en los sectores más vulnerables a través de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), el Programa de Integración Escolar (PIE), las mejoras en infraestructura y equipamiento, los programas de acompañamiento docente y las políticas de apoyos y beneficios estudiantiles, generan un impacto positivo, que permite tener una tendencia de mejora”, sostuvo Mabel Bustos.