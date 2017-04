Mark González desmintió pelea con Guede, se defendió y aclara: “Es mi primera lesión en el torneo”

La situación de Mark González en Colo Colo está colmando la paciencia de los hinchas. El zurdo llegó a principio de año como uno de los tres refuerzos del club, pero ha jugado poco y nada con la camiseta de los albos: 154 minutos en las once fechas que se han disputado en el Torneo de Clausura.

Su escasa participación siempre ha sido ligada por los fanáticos a una supuesta lesión, pero, lo cierto, es que Pablo Guede ha optado por no utilizarlo y su ausencia se debe a una decisión técnica. Al menos, así salió a aclarar Mark González tras sufrir, ahora sí, una molestia muscular que lo dejará fuera del partido ante Palestino, a disputarse el domingo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

“Ahora si es cierto que estoy lesionado. Siempre se habla cuando no estoy que es porque estoy lesionado o con molestia muscular, pero las otras han sido por decisión técnica. Han sido pocos los partidos que he quedado fuera y los que no he estado han sido por decisión técnica, los otros he estado en la banca. Es mi primera molestia física en todo el torneo”, dijo el zurdo en conversación con Fox Sports.

“No tengo que demostrarle nada a nadie. En el tema físico estoy bien, tengo mis operaciones que pueden pasar la cuenta, pero siempre se saca el tema cuando uno se lesiona que hablan del momento, nunca para atrás. He tenido muy pocas lesiones musculares en mi carrera y las grandes han sido traumatológicas. Algunos llevan mejor al momento de tener una carga y yo soy cabeza dura, siempre doy todo y no dosifico tanto. Esas cosas te pasan la cuenta, pero no es algo terrible. Las cosas lamentablemente pasan”, agregó.

Además, Mark González salió a criticar a la prensa deportiva y desmintió tener un quiebre con Pablo Guede, tal como se especulaba por su constante ausencia en el equipo titular de Colo Colo. “Sé lo que puedo dar y me puedo lesionar como cualquier otro jugador, lamentablemente cuando me lesiono yo el trato es distinto. Los que son del medio (futbolístico) saben perfectamente lo que puedo rendir. Lamentablemente la gente tiene que creer lo que lee, además que la relación entre prensa y clubes es nefasta. Cuando no hay información se empieza a inventar y se llega a esto, de tener que salir a aclarar todas las mentiras”, manifestó.

Sobre estar marginado por decisión técnica, el zurdo señaló que “no soy de los que necesita explicación y me lo cuestiono solo. Son decisiones técnico y uno se pregunta qué ha hecho mal, pero agacho el moño y sigo trabajando. Son decisiones que uno no entiende (…) Sí hubo una conversación por el tema del clásico, cuando no asistí, pero no fue como se dijo en la prensa. Es mentira (pelea con Guede) y la relación es normal, no soy de hacer amistad con los entrenadores. Ese tema del quiebre también salió y no sé de donde sale, tratan de armar una guerra que no existe”.

“Se viene hablando hace rato (sobre lesiones) y necesitaba aclararlo, si quieren seguir hablando que sea por lo que yo dije. No me molesta salir a aclararlo, opté por hacerlo, pero de que se va a hablar, se va a hablar. Si tengo que hacerlo de nuevo (aclaración), lo voy a hacer”, señaló.

Finalmente, para seguir con sus aclaraciones, Mark González salió a explicar la cláusula de contrato que le exige estar disponible en el 70% de las partidos: ” mi contrato es hasta diciembre y establece que tengo que estar disponible en el 70% de los partidos, pero obviamente cuando yo no juego por decisión técnica no corre. Entonces, todo lo que se dice que estoy con la guillotina en el cuello es mentira”.

Fuente: El Gráfico Chile.