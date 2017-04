Deportes Iquique logra un épico triunfo ante Zamora en Calama

Importante triunfo el que lograron los dirigidos por Jaime Vera por 4-3, ante Zamora de Venezuela, con tantos de Álvaro Ramos, Rafael Caroca en dos ocasiones y de Diego Bielkiewicz para los locales.

Primera parte de pocas emociones la que se jugó en Calama, donde la mayor parte del partido se disputo en mitad de terrenos, teniendo pocas ocasiones en las porterías, pero donde la más clara fue para los Dragones Celestes, que aprovecharon a través de Álvaro Ramos para ponerse en ventaja tras un gran pase de Gonzalo Bustamante (14’).

En el segundo tiempo, una falta de Misael Dávila dentro del área es sancionada con penal por el árbitro, siendo transformada en gol por Ricardo Clarke en el 50’. Los Venezolanos colocaban la sorpresa en el minuto 65’ cuando Gallardo anotaba el 1-2, pero a 10 del final aparecía Rafael Caroca para colocar el 2-2 transitorio (81’).

El cuadro visitante no se dio por vencido y minutos más tarde colocaba el 2-3 en los pies de Antony Uribe en el minuto 84’. Pero los dirigidos por Jaime Vera no se dieron por vencido y fueron en busca del partido, fue así como nuevamente apareció Caroca en el 91’ para igualar el partido, pero eso no sería todo, ya que sobre el final, en la última jugada del partido, Diego Bielkiewicz le daba los tres puntos al cuadro chileno (94’)

Con esto Iquique se asegura en la tercera ubicación con 6 puntos, quedando a 1 de Gremio y Guaraní.

FICHA TÉCNICA

Hora: 17:15

Estadio: Zorros del Desierto

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Deportes Iquique: Bryan Cortes; Enzo Guerrero, Tomás Charles(72’Diego Bielkiewicz), Hernán López, Misael Dávila; Gonzalo Bustamante, Rafael Caroca, Eduardo Farías(57’Manuel Villalobos), Diego Torres(45’Mathias Riquero), Felipe Reynero, Álvaro Ramos. DT: Jaime Vera.

Zamora: Carlos Salazar; Maiker González, Ezequiel Filipeto, Ángel Faria, Eduardo Sosa, Oscar Hernández, Erickson Gallardo(68’José Pinto), Luis Vargas, Luis Melo(72’antony Uribe), Ricardo Clarke, Cesar Martínez. DT: Francesco Stifano.

Goles: 14’ 1-0, Álvaro Ramos; 50’ 1-1, Ricardo Clarke; 65’ 1-2, Erickson Gallardo; 81’ 2-2, Rafael Caroca; 84’ 2-3, Antony Uribe; 91’ 3-3, Rafael Caroca; 94’ 4-3, Diego Bielkiewicz.

Fotografía: Conmebol.com