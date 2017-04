Alcalde Soria insiste a la Presidenta Bachelet por solución habitacional en Playa Lobito

En el marco de la visita de la Presidenta Michelle Bachelet a la Región de Tarapacá, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello, insistió a la Jefa de Estado que los terrenos del sector de Playa Lobito sean dispuestos con fines habitacionales y de equipamiento urbano.

La nula oferta de viviendas sociales en Iquique, debido a la escasez de terrenos, ha derivado en que sea Alto Hospicio la comuna donde se concentren las soluciones habitacionales para los más pobres de Tarapacá.

No obstante, desde hace algunos años, el municipio ha llevado adelante un proyecto denominado “Nuevo Iquique”, que busca impulsar la construcción de viviendas y el establecimiento de servicios en el sector de Playa Lobito, al sur de la ciudad, como una manera de dar solución a la problemática social que genera la conformación de un verdadero gueto de pobres en la vecina comuna y a la alta tasa de familias que arriendan viviendas, dado el alto valor de éstas en el mercado inmobiliario de Iquique.

Durante la gestión de Mauricio Soria Macchiavello en la alcaldía, se ha retomado esta idea de dar una solución digna y de calidad a los ciudadanos. “Toda la gente que no tiene acceso al subsidio puede tener acceso a que el gobierno les venda un terreno y ellos crear su solución habitacional. Esto, porque hay muchas familias que no tienen derecho y tienen que vivir más de 20 años hacinados y sin poder tener algún tipo de solución”, explicó el jefe comunal.

A la vez, rechaza el planteamiento de no poder construir en Lobito, y pone como ejemplo, la conformación de Cooperativas de Viviendas en Iquique. “El gobierno por año entrega 800 soluciones habitacionales y son más de diez mil personas las que hoy buscan en Iquique una solución habitacional. Por eso, no hay que confundir a la Presidenta ni a los ministros porque nosotros queremos que le vendan los terrenos a las personas que están inscritas en las cooperativas”, enfatizó Soria Macchiavello.

El alcalde, recalca además, que el proyecto “Nuevo Iquique” en Playa Lobito, no implica sólo la construcción de viviendas y que en el gobierno regional y en el Estado, en particular, se cuentan con los recursos para aportar a este proyecto. “A la clase media, repito, le dan un subsidio por una cantidad de plata y luego ellos no pueden comprar una vivienda por el alto valor del inmueble en Iquique. Por ello, insisto, el Estado debe darle la posibilidad de poder construir sus soluciones habitacionales tal como se hizo en la autoconstrucción de Alto Hospicio”, argumentó el jefe comunal.

Al mismo tiempo, Soria Macchiavello destaca el rol que cumple el Ministerio de Bienes Nacionales en dar una solución habitacional a los iquiqueños. “Así como los hospicianos quieren su hospital y su cementerio, los iquiqueños no pueden verse obligados a forjar su futuro en otra comuna y no poder tener una casa propia en Iquique”, resaltó el alcalde.