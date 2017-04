Organizaciones civiles, deportivas y culturales de Alto Hospicio desfilaron en Décimo Tercer Aniversario Comunal

Más de 2 mil hospicianos se hicieron presente desfilando en el marco del Décimo Tercer aniversario de la comuna de Alto Hospicio, evento cívico militar y social que fue encabezado por el intendente (s) Francisco Pinto y el alcalde Patricio Ferreira.

Entre las autoridades presentes estuvo el senador Fulvio Rossi; el diputado Renzo Trisotti; el consejero regional Jorge Zavala; los concejales de la comuna; el general Fernando Pettic, jefe de la primera zona de Carabineros de Tarapacá; representantes del Ejército, Cuarta Zona Naval y Fuerza Aérea, así como también de los Cuerpos de Bomberos de Alto Hospicio, entre otras autoridades.

La actividad comenzó a las 11.30 horas en la plaza de Armas, lugar hasta donde llegaron cientos de familias hospicianas a presenciar este desfile que partió con el encajonamiento de la banda de instrumental de la VI División de Ejército y la marcha de diversas secciones de las Fuerzas Armadas y de Orden, para luego dar paso al desfile social.

Los encargados de abrir este segmento fueron los establecimientos educacionales de la comuna, quienes fueron representados por sus respectivos estandartes, para luego dar paso a los clubes de cuecas de Alto Hospicio y de los Adultos Mayores de la ciudad. Seguido de ellos desfilaron las Uniones Comunales y juntas vecinales, estando presentes por primera vez representantes de los condominios locales.

Posteriormente pasaron ante las autoridades las más de 150 mujeres que integran el taller de peluquería municipal que se imparte en diversos sectores de Alto Hospicio, para dar luego a hacer lo propio las delegaciones de diversas organizaciones culturales, deportivas y sociales de la comuna.

El alcalde Patricio Ferreira se manifestó orgulloso por tan hermoso desfile de aniversario, comentando que “se nota el cariño que los hospicianos le tienen a su comuna. Acá están los representantes de todos los sectores; vemos niños, jóvenes, adultos y adultos mayores quienes con mucho respecto desfilan ante nosotros. No me queda más que decir Feliz Aniversario mi querido Alto Hospicio y al igual que muchos hospicianos me siento orgulloso de vivir aquí, una ciudad joven que tiene mucho por entregar”, precisó el edil.

En el desfile de aniversario también estuvieron presentes los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Alto Hospicio y Santa Rosa de Huantajaya, quienes además mostraron sus equipamiento móvil; los integrantes de los clubes de motocross y automovilismo de la comuna, así como también los motoqueros locales.

Los encargados de cerrar el desfile fueron los funcionarios municipales, quienes pasaron ante las autoridades por secciones y departamentos en los que ejecutan sus labores, para posteriormente finalizar con el paso de los vehículos municipales encabezados por la unidad de Seguridad Ciudadana.