27 adultos de La Huayca comenzarán proceso de alfabetización

Por primera vez, 27 adultos y adultos mayores de la comuna de Pozo Almonte serán parte del sistema escolar, asistiendo a las aulas para aprender a leer, escribir, sumar, restar, dividir, entre otras habilidades, gracias a la postulación del programa “Contigo Aprendo”, efectuada por un poblador de La Huayca, quien quiso retribuir las bondades y buen pasar tenido en el lugar.

Marcial Ayala, quien fue el gestor de la iniciativa, manifestó que “hace cuatro años yo estoy en el sector y conocí a muchas personas muy buenas, pero también me di cuenta que había carencias y, preguntando y preguntando, salió este programa ‘Contigo Aprendo’, que busca escolarizar a adultos desde primero a cuarto básico”.

Hasta el momento, hay más de 27 personas interesadas en el plan de alfabetización que se realizará y que hace 9 años estuvo ausente en la región, debido a la nula postulación que hubo con anterioridad, como lo explicó el Seremi de Educación, Francisco Prieto. “Este plan hace años no se postulaba y nos enorgullece que se realice y haya nacido desde la comunidad efectuar esta iniciativa, la que apoyamos en un 100% como ministerio”.

La escuela “Casa del Sol” de La Huayca será la sede en donde se concentrarán los alumnos, quienes escogerán los días que tendrán las clases, puesto que la idea es que no exista deserción en esta etapa escolar, donde los monitores se adaptan a las necesidades de quienes quieren aprender y aprobar el primer ciclo de enseñanza básica.

Sandra Flores, quien es de Bolivia, dijo que ella quiere aprender, debido a que sus hijos van a entrar al sistema escolar y su idea es enseñar y ayudarlos en los quehaceres del colegio. “Yo quiero estudiar y terminar el cuarto medio y si es posible seguir más. Es muy bueno que se haga esto, para quienes no tenemos oportunidades de otra forma”.

Por su parte el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy, se explayó con que “esta iniciativa la replicaremos en todos los pueblos de la comuna que lo necesiten, ya que tenemos muchos extranjeros y adultos mayores que no tienen escolaridad y nuestra idea es dar herramientas para que se eduquen y terminen cuarto medio; y ¿por qué no?, que también puedan acceder a la educación superior. Como dijo el seremi, no hay edad para estudiar o para el amor”.