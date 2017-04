Piñera se abre a eventual apoyo de sectores de la DC: Son “siempre bienvenidos”

El ex presidente de la República y candidato a La Moneda de RN-UDI-PRI, Sebastián Piñera, se refirió en buenos términos a las palabras de la ex ministra de la Concertación y militante de la DC, Mariana Aylwin, quien señaló que en caso de que Carolina Goic vaya directo a primera vuelta, muchas personas al interior de la colectividad se inclinarían bajo ese escenario por el ex Mandatario.

De acuerdo a reacciones recogidas por La Tercera, Piñera contó que ayer conversó con la hija del ex presidente Patricio Aylwin en el marco del primer aniversario de su deceso, y manifestó al respecto que “por supuesto que yo aspiro a representar a una gran coalición de centro y de centro derecha en nuestro país”.

Aunque no explicitó una señal directa a la falange, hizo un guiño al señalar que aspira a representar a “una coalición que una a los chilenos y no que los siga dividiendo, una coalición que implante la cultura del diálogo y no la cultura de la retroexcavadora, una coalición que logre que Chile avance y no que siga retrocediendo. En síntesis, una coalición que busca interpretar a todos los chilenos”.

Acto seguido, y en referencia específica a la posibilidad de representar a parte de la DC, sostuvo que “todos los apoyos de buena voluntad son siempre bienvenidos y van a ser siempre muy bien acogidas”.

Fuente: 24horas.cl.