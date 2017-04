O.S.7 detiene a un caminante nocturno con marihuana creepy

Personal de la sección O.S.7 de Carabineros de Iquique, en el marco de la realización de controles y fiscalizaciones que se efectúan en las diversas rutas de la región, con el fin de evitar que se produzca traslado de drogas hacia la zona centro sur del país, la noche previa a la realización del censo a nivel nacional, mientras realizaban servicios en caminos no habilitados conocidamente utilizados para evadir los controles policiales y aduaneros que existen en la región, sorprendió a un individuo que caminaba solitario, solamente amparado por la oscuridad de la noche, quien seguramente pensando que gracias al feriado nacional irrenunciable, los carabineros no se encontraría cumpliendo su misión, el cual no daba crédito a lo que le estaba sucediendo, ay que fue descubierto, detenido y puesto a disposición de la justicia, portando más de 11 kilos de la conocida como “marihuana gourmet” o marihuana tipo creepy.

El individuo de nacionalidad chilena de 33 años de edad, fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Iquique, quedando en prisión preventiva durante el tiempo que dure la investigación.

Cuadro demostrativo del valor de la droga y dosis de consumo incautados