Alexis Sánchez brilló con un golazo en triunfo del Arsenal que se ilusiona con Champions

Alexis Sánchez fue la gran figura del Arsenal en la ajustada victoria por 2-1 sobre Middlesbrough en el Riverside Stadium, en un partido jugado en el marco de la fecha 33 de la Premier League.

El aporte del delantero chileno fue clave, ya que fue factor decisivo en ambas conquistas de los ‘gunners’, equipo que consiguió tres puntos claves en su lucha por terminar en el ‘Top Four’ y así clasificar a Champions League.

Primero, anotó el 1-0 con un espectacular remate de tiro libre (41′) que se coló en el ángulo superior derecho de Brad Guzan, arquero estadounidense que se quedó inmóvil ante el gran disparo del ‘Niño Maravilla’.

Alexi​s with a brilliant free-kick to give Arsena​l the lead. 1-0 pic.twitter.com/Sqvy91R4If

— Terje (@TerjeAFCx) 17 de abril de 2017