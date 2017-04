PDI lanza campaña contra el femicidio

Según cifras de la (PDI), entre el 2011 al 2016, 174 mujeres murieron en manos de sus parejas.

Respecto a este delito, en lo que va del presente año, la institución ha investigado nueve casos a lo largo del territorio nacional, siendo las principales modalidades de dar muerte a las mujeres a través del uso de arma de fuego y estrangulación, constituyendo así el 33%.

El Prefecto Inspector, Fernando Navarro, Jefe de la I Región Policial de Tarapacá, señaló que “la Campaña NO ESPEREMOS QUE LA EVIDENCIA HABLE, busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de identificar y denunciar hechos de violencia en una relación”, agregando que ante ello, “como PDI hacemos un llamado a la comunidad a denunciar hechos de violencia que puedan desencadenar en la muerte de una mujer, ya sea a manos de su pareja o ex pareja, pues esta realidad no sólo involucra a ambos como actores directos, si no que a toda una red familiar”, finalizó Navarro.

A raíz de la investigación científico-técnica de los diversos casos relacionados con este delito, la PDI ha logrado identificar los siguientes factores de riesgo y predictores presentes en la relación de pareja:

– Episodios de violencia física.

– Amenazas de muerte o de suicidio (por parte del agresor).

– Presencia de armas.

– Episodios de celos (constantes y en aumento).

– Abuso de alcohol y drogas.

– Manifestación de la intención de terminar la relación, por parte de la mujer, sin concretar.

– Excesivo control o acto de dominación.

– Violación o sexo forzado.

– Intentos de ahorcamiento.

Finalmente, la PDI reitera que una vez iniciado el espiral de violencia, las agresiones serán cada vez más intensas y más graves, donde el riesgo de que ocurra un femicidio aumenta proporcionalmente con la ocurrencia de dichos episodios y su prolongación en el tiempo.

Cabe destacar, que cualquier persona que haya presenciado dicho ilícito, puede realizar la denuncia en la PDI, a través de la línea # 134, o en sus cuarteles ubicados en Barros Arana # 1099 y Avenida Salvador Allende # 2901, ambos en Iquique, y en Avenida Las Américas # 4190 correspondiente a la comuna de Alto Hospicio. Como también en la Fiscalía de su comuna.

TÉRMINO FEMICIDIO

La Organización de Naciones Unidas (ONU), definió el femicidio como “el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como público.

Y comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares; las muertas por sus acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida”.